ICONSPORT_277692_0061

Un autre match à Caen juste avant Bayeux-OM ?

Coupe de France23 déc. , 13:00
parGuillaume Conte
0
Bayeux a décidé d'accueillir l'OM à Caen pour faire le plein d'un stade de grande capacité. L'enceinte de Malherbe fait rêver du monde en Coupe de France.
Avec les coûts liés à la sécurité, les normes demandées par la FFF et l’accueil des supporters adverses, recevoir une équipe de Ligue 1 est de plus en plus contraignant pour les clubs amateurs. L’inversion des matchs est de plus en plus fréquente, et trouver une enceinte utilisée par une formation de niveau supérieure est désormais la norme. Du côté de Bayeux, on se prépare à recevoir l’OM au Stade Michel d’Ornano, les deux présidents normands s’étant mis d’accord sur la disponibilité du stade du SM Caen. La rencontre a été calée au mardi 13 janvier à 21h00, en raison de la présence de l’OM au Trophée des Champions au Koweit peu avant.

Le Stade de Caen fait rêver en Coupe de France

Si Malherbe ne joue pas en ce moment en raison de son appartenance au National désormais et son élimination en Coupe de France, son terrain pourrait être plus utilisé que prévu. En effet, Ouest-France révèle que l’US Avranches réfléchit à rejoindre le stade d’Ornano également pour ces 16es de finale de Coupe de France. Le club de la baie du Mont-Saint-Michel reçoit Strasbourg. Ce sera le samedi 10 janvier à 18h00. Entre accueillir les Alsaciens dans leur stade René-Fenoullère d’une capacité de 4.000 places et aller à Caen pour faire le plein, les dirigeants avranchinais hésitent. La perspective plait à Avranches, même si une troisième option existe.
Outre jouer à domicile ou à Caen, Avranches est tenté de s’installer à Rennes. La capitale de Bretagne est plus proche géographiquement, et son stade n’est pas utilisé à cette période. De quoi réaliser une affluence importante, même s’il faudra remplir les 30.000 places du Roazhon Park. La période des fêtes sera donc agitée pour les dirigeants des clubs qui reçoivent des formations de l’élite, car derrière la magie de la Coupe, se cache souvent une grosse organisation pour que tout le monde y trouve son compte.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0224
OM

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

ICONSPORT_278593_0216
OL

OL : 3 millions pour Abdelli, son prix grimpe en flèche

ICONSPORT_278854_0034 (1)
PSG

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

Fil Info

23 déc. , 12:40
L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme
23 déc. , 12:20
OL : 3 millions pour Abdelli, son prix grimpe en flèche
23 déc. , 12:00
Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy
23 déc. , 11:40
Un transfert record cet hiver, l'ASSE fait une annonce
23 déc. , 11:20
L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »
23 déc. , 11:00
L'OL magouille, Grégory Schneider accuse
23 déc. , 10:40
53 buts en Ligue 1, le Paris FC tente le gros coup
23 déc. , 10:20
CAN 2025 : L’Algérie ne veut plus avoir honte

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Ben c'est tout con...il suffit d'écouter McCourt quand il dit quelque chose: "projet a long terme ....." Fin de l'histoire !

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

mais il est débile ou quoi ?

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

Au moins 😅

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

La plupart des 400M€ c'est de la Dette propre ...

L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »

C'est bien l'objectif....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading