Un autre match à Caen juste avant Bayeux-OM ?

Bayeux a décidé d'accueillir l'OM à Caen pour faire le plein d'un stade de grande capacité. L'enceinte de Malherbe fait rêver du monde en Coupe de France.

Avec les coûts liés à la sécurité, les normes demandées par la FFF et l’accueil des supporters adverses, recevoir une équipe de Ligue 1 est de plus en plus contraignant pour les clubs amateurs. L’inversion des matchs est de plus en plus fréquente, et trouver une enceinte utilisée par une formation de niveau supérieure est désormais la norme. Du côté de Bayeux, on se prépare à recevoir l’OM au Stade Michel d’Ornano, les deux présidents normands s’étant mis d’accord sur la disponibilité du stade du SM Caen. La rencontre a été calée au mardi 13 janvier à 21h00, en raison de la présence de l’OM au Trophée des Champions au Koweit peu avant.

Le Stade de Caen fait rêver en Coupe de France

Si Malherbe ne joue pas en ce moment en raison de son appartenance au National désormais et son élimination en Coupe de France, son terrain pourrait être plus utilisé que prévu. En effet, Ouest-France révèle que l’US Avranches réfléchit à rejoindre le stade d’Ornano également pour ces 16es de finale de Coupe de France. Le club de la baie du Mont-Saint-Michel reçoit Strasbourg. Ce sera le samedi 10 janvier à 18h00. Entre accueillir les Alsaciens dans leur stade René-Fenoullère d’une capacité de 4.000 places et aller à Caen pour faire le plein, les dirigeants avranchinais hésitent. La perspective plait à Avranches, même si une troisième option existe.

Outre jouer à domicile ou à Caen, Avranches est tenté de s’installer à Rennes. La capitale de Bretagne est plus proche géographiquement, et son stade n’est pas utilisé à cette période. De quoi réaliser une affluence importante, même s’il faudra remplir les 30.000 places du Roazhon Park. La période des fêtes sera donc agitée pour les dirigeants des clubs qui reçoivent des formations de l’élite, car derrière la magie de la Coupe, se cache souvent une grosse organisation pour que tout le monde y trouve son compte.