Vitinho à l'OL, Botafogo s'y oppose pour une raison précise

Botafogo et l'OL qui font affaire, ce serait la grosse surprise de l'été. Mais Lyon apprécie Vitinho, même si le club brésilien rêve de le voir partir en Russie pour une raison financière.

A la recherche d’un latéral droit avec le départ plus que probable d’Ainsley Maitland-Niles, l’Olympique Lyonnais prospecte du côté de la Premier League avec la possibilité de se faire prêter Andres Garcia. Mais la deuxième solution se trouve au Brésil, où Vitinho a séduit la cellule de recrutement. Les dirigeants de l’OL le savent très bien, Botafogo, son club actuel, a besoin de vendre pour éponger ses nombreuses dettes.

Botafogo a une dette directe à régler

Ce pourrait être une bonne nouvelle pour revoir le prix de l’arrière latéral brésilien à la baisse, lui qui est évalué à 8 millions d’euros. Mais c’est en fait une mauvaise nouvelle car son transfert au Zénith Saint-Pétersbourg pourrait être une façon limpide de régler les dettes. Comme l’explique RTI Esporte, le club de Rio de Janeiro préfère vendre à la formation russe, tout simplement parce que cela permettra d’éponger directement une dette de 6,4 millions d’euros due au Zénith.

Dans le cadre du redressement judiciaire de Botafogo, le club de la cité des Tsars est l’un des principaux créanciers, et réduire cette dette à zéro serait une très bonne nouvelle pour les comptes. Car cela montrerait à la FIFA, qui a pour le moment interdit au club de John Textor d’acheter des joueurs, sa bonne volonté dans cette situation économique difficile.

En position de force, le Zénith envisage de demander le montant de sa dette (6,4 ME) et de rajouter 2 ME au pot pour faire un transfert de 8,4 ME afin de récupérer le joueur brésilien de manière définitive. Pour le moment, l’OL n’a pas le droit au chapitre en voyant que Botafogo veut surtout trouver un accord avec la formation russe.