OM : Paixao n'apporte rien, la colère gronde

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Paixao. Même s'il bénéficie toujours de la confiance de Bruno Genesio, l'attaquant brésilien n'est pas au niveau attendu et, même chez les Marseillais, cela commence forcément à faire grincer des dents.

L'été semble bien loin pour Paixao, lequel avait suscité un énorme espoir chez les supporters de l'OM à l'occasion des matchs de préparation. La hype était telle autour de l'attaquant brésilien, recruté pour 32ME un an plus tôt, que certains avaient manifesté leur colère lorsque Frank McCourt a hésité à le vendre en toute fin de mercato. Sauf que depuis la décision du propriétaire de le conserver dans l'effectif de Bruno Genesio, l'ancien joueurd de Feyenoord a disparu. On passera sur le fait qu'il n'a marqué qu'un seul but depuis le début de la saison. Mais c'est surtout ses prestations totalement insipides qui commencent à susciter des commentaires peu élogieux. Face à Leverkusen, et tandis qu'Amine Gouiri brillait et se battait pour le bien de l'Olympique de Marseille, Paixao était une fois de plus fantomatique. Pour nos confrères de Football Club de Marseille, tout cela commence à devenir sérieusement agaçant.

Où est passé le vrai Paixao ?

Remplacé en seconde période par Tadjidine Mmadi, alors que l'OM ne menait pas encore au score, c'est du banc de touche, que Paixao a vu Amine Gouiri réussir le geste parfait et marquer le but de la victoire marseillaise en Allemagne. Les journalistes du site consacrés à l'OM, ne masquent pas leur grosse déception concernant l'attaquant brésilien après les promesses estivales. « L’activité de Paixao ne suffit pas à compenser son manque de justesse. Il a tenté, participé au travail défensif et réussi quelques gestes, mais ses pertes de balle et ses décisions ont limité son influence. Sa frappe après la pause et certains dribbles rappellent qu’il pouvait apporter davantage. Dans une victoire où l’OM avait besoin de bien utiliser ses possibilités, son bilan offensif reste insuffisant, sans réduire sa rencontre à une absence d’efforts », constate FCM.

Pour l'instant, Bruno Genesio persiste à titulariser Paixao en se disant qu'un jour ou l'autre ce dernier retrouvera son vrai niveau. Reste que pour l'instant on est bien loin de cela, et même si l'Olympique de Marseille se décidait à finalement vendre l'attaquant lors du prochain mercato, son prix aura considérablement baissé en l'espace de quelques mois.