OL : Une bataille à 10ME pour recruter Tanner Tessmann

Ce gars a le QI d une olive dénoyautées, ils pensent clairement ce qu il dit, mais il est trop c*n pour voir les incohérences de son discours ...
C'est pas nouveau en même temps...
Que l est le rapport entre la provenance des fonds et l article ? Tu sous entends en premier lieu que c est la dominance du PSG sur le championnat qui entraine se désintérêt, je peux le comprendre pour les supporters adverse, mais les supporters sont en attente de festivités, d ou mon exemple du Bayern ... Ils ecrasent encore plus leur championnat et adversaires que le PSG, ils ont le meme budget que le PSG, ça ne les empêche pas de fêter leur titre avec leur supporters en plein centre ville !!!
C'est une blague ? Copier coller du maillot du PSG
Sergio, tu es vraiment convaincu par ce que tu écris, ou est-ce juste pour prouver que tu es maître en conneries ? Affaiblir les autres équipes, c'est ce que faisait Aulas. Je me souviens bien quand il faisait le forcing pour recruter Pauleta en lui proposant un très gros salaire, ce qui a obligé le PSG à s'aligner sur le salaire proposé par Aulas pour garder Pauleta, ce qui a énormément gréver le budget mercato. Et après, Aulas qui déclare en rigolant qu'il n'a jamais voulu recruter Pauleta mais juste forcer le PSG à lui donner un meilleur salaire et donc affaiblir le club. Et pour Barcola, C'est celui qui a le plus de temps de jeu parmi les attaquants. Saison 2025-2026 : "Bradley Barcola : 2878 minutes, 35 titularisations. Désiré Doué : 2438 minutes, 28 titularisations. Ousmane Dembelé : 2083 minutes, 24 titularisations. Lee Kang-In : 1842 minutes, 19 titularisations. Khvicha Kvaratskhelia : 2826 minutes, 35 titularisations. Gonçalo Ramos : 1672 minutes, 15 titularisations." Et celui dont tu parles en dernier, il n'était pas titulaire ? Il était là à cirer le banc pendant 7 ans, juste parce que le PSG voulait affaiblir les adversaires ? Il n'est pas parti parce qu'il rêvait de jouer dans l'autre club ? Est-ce que tu te rends compte des énormités et des âneries que tu écris ? J'ai l'impression que tu le fais exprès pour troller, parce qu'écrire autant d'âneries quand il s'agit du PSG, ce n'est pas normal ni naturel.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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