Tanner Tessmann sur le départ
Tanner Tessmann contacté par la Premier League

OL : Une bataille à 10ME pour recruter Tanner Tessmann

OL18 mai , 20:30
parClaude Dautel
3
Plusieurs médias anglais annoncent que Tanner Tessmann est sur les tablettes de Leeds et Brentford, qui sont à la lutte pour s'attacher les services de l'international américain de l'OL.
Recruté à Venise en 2024 pour 6 millions d'euros, Tanner Tessmann n'est pas réellement le coup le plus réussi du mercato de l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons. Mais il n'empêche que le milieu défensif international américain intéresse du monde, et notamment en Angleterre. En effet, Football Insider et Leed United News révèlent que les clubs de Leeds et de Brentford devraient faire une offre à l'OL pour tenter de faire venir Tanner Tessmann lors du prochain marché estival des transferts. Le natif de Birmingham, aux Etats-Unis, a une valeur désormais estimée à 10 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Et il est évident que les dirigeants lyonnais laisseront partir le joueur américain si une offre à ce prix leur parvient pour un joueur qui a encore trois ans de contrat et un salaire de 220.000 euros par mois, soit 60.000 euros de plus que Tyler Morton.

Tessmann vendu avant le début du Mondial ?

En Angleterre, il se dit que Leeds a l'avantage sur Brentford dans le dossier Tanner Tessmann, car les Peacocks appartiennent depuis trois ans à 49ers Enterprises, société qui détient les San Francisco 49ers en NFL. Les propriétaires aimeraient donc faire signer un footballeur nord-américain, au moment où les USA vont accueillir une grande partie des matchs du prochain Mondial. De son côté, Alan Nixon, spécialiste anglais du marché des transferts, précise que Leeds souhaite recruter Tannes Tessmann afin de compenser le départ probable d'lia Gruev, l'international bulgare n'ayant pas le rendement attendu. Les différents médias précisent que les deux clubs en concurrence pour le joueur de l'Olympique Lyonnais souhaitent boucler l'opération avec le début du Mondial au cas où le joueur nord-américain brille durant cette compétition, ce qui pourrait inciter les dirigeants de l'OL à être plus gourmand.
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Que l est le rapport entre la provenance des fonds et l article ? Tu sous entends en premier lieu que c est la dominance du PSG sur le championnat qui entraine se désintérêt, je peux le comprendre pour les supporters adverse, mais les supporters sont en attente de festivités, d ou mon exemple du Bayern ... Ils ecrasent encore plus leur championnat et adversaires que le PSG, ils ont le meme budget que le PSG, ça ne les empêche pas de fêter leur titre avec leur supporters en plein centre ville !!!

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Sergio, tu es vraiment convaincu par ce que tu écris, ou est-ce juste pour prouver que tu es maître en conneries ? Affaiblir les autres équipes, c'est ce que faisait Aulas. Je me souviens bien quand il faisait le forcing pour recruter Pauleta en lui proposant un très gros salaire, ce qui a obligé le PSG à s'aligner sur le salaire proposé par Aulas pour garder Pauleta, ce qui a énormément gréver le budget mercato. Et après, Aulas qui déclare en rigolant qu'il n'a jamais voulu recruter Pauleta mais juste forcer le PSG à lui donner un meilleur salaire et donc affaiblir le club. Et pour Barcola, C'est celui qui a le plus de temps de jeu parmi les attaquants. Saison 2025-2026 : "Bradley Barcola : 2878 minutes, 35 titularisations. Désiré Doué : 2438 minutes, 28 titularisations. Ousmane Dembelé : 2083 minutes, 24 titularisations. Lee Kang-In : 1842 minutes, 19 titularisations. Khvicha Kvaratskhelia : 2826 minutes, 35 titularisations. Gonçalo Ramos : 1672 minutes, 15 titularisations." Et celui dont tu parles en dernier, il n'était pas titulaire ? Il était là à cirer le banc pendant 7 ans, juste parce que le PSG voulait affaiblir les adversaires ? Il n'est pas parti parce qu'il rêvait de jouer dans l'autre club ? Est-ce que tu te rends compte des énormités et des âneries que tu écris ? J'ai l'impression que tu le fais exprès pour troller, parce qu'écrire autant d'âneries quand il s'agit du PSG, ce n'est pas normal ni naturel.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
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603418610534013
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9
Lorient
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10
Toulouse
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Paris
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14
Le Havre
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15
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17
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