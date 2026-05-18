OL : Une bataille à 10ME pour recruter Tanner Tessmann

Plusieurs médias anglais annoncent que Tanner Tessmann est sur les tablettes de Leeds et Brentford, qui sont à la lutte pour s'attacher les services de l'international américain de l'OL.

Football Insider et Leed United News révèlent que les clubs de Leeds et de Brentford devraient faire une offre à l'OL pour tenter de faire venir Tanner Tessmann lors du prochain marché estival des transferts. Le natif de Birmingham, aux Etats-Unis, a une valeur désormais estimée à 10 millions d'euros selon le site spécialisé Recruté à Venise en 2024 pour 6 millions d'euros, Tanner Tessmann n'est pas réellement le coup le plus réussi du mercato de l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons. Mais il n'empêche que le milieu défensif international américain intéresse du monde, et notamment en Angleterre. En effet,etrévèlent que les clubs de Leeds et de Brentford devraient faire une offre à l'OL pour tenter de faire venir Tanner Tessmann lors du prochain marché estival des transferts. Le natif de Birmingham, aux Etats-Unis, a une valeur désormais estimée à 10 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt . Et il est évident que les dirigeants lyonnais laisseront partir le joueur américain si une offre à ce prix leur parvient pour un joueur qui a encore trois ans de contrat et un salaire de 220.000 euros par mois, soit 60.000 euros de plus que Tyler Morton.

Tessmann vendu avant le début du Mondial ?

En Angleterre, il se dit que Leeds a l'avantage sur Brentford dans le dossier Tanner Tessmann, car les Peacocks appartiennent depuis trois ans à 49ers Enterprises, société qui détient les San Francisco 49ers en NFL. Les propriétaires aimeraient donc faire signer un footballeur nord-américain, au moment où les USA vont accueillir une grande partie des matchs du prochain Mondial. De son côté, Alan Nixon, spécialiste anglais du marché des transferts, précise que Leeds souhaite recruter Tannes Tessmann afin de compenser le départ probable d'lia Gruev, l'international bulgare n'ayant pas le rendement attendu. Les différents médias précisent que les deux clubs en concurrence pour le joueur de l'Olympique Lyonnais souhaitent boucler l'opération avec le début du Mondial au cas où le joueur nord-américain brille durant cette compétition, ce qui pourrait inciter les dirigeants de l'OL à être plus gourmand.