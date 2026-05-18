OL : Adidas travaille sur un projet énorme

On achetera les joueurs qui pourront renforcer notre groupe et on t'emmerde
Même un pur souche Marseillais lâche un gros mollard sur ce club. SU CCU LENT
Les mêmes propos que ceux sui en avant match annonçaient haut et fort que Lens allait laisser gagner l'OL en précisant que (1) ils se préparaient et laissaient le match pour leur finale CF , (2) ça même été dénoncé que Pierre Sage allait rendre service à sa ville de cœur, n'ayant plus rien a jouer 🥴 !!! ???
Un milieu, un defenseur central 1 lateral droit et un attaquant de plus seraient utiles.le banc ne donne pas satisfaction
On croise les doigts pour qu'il se remette
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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IMPORTANT UPDATE: OL already re-released the 1995-96 kit in 2023. The 2027 remake will be a shirt from the 2000s.
💣💣💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘: Adidas to Release First Lyon Remake Kit in 2027: footyheadlines.com/2026/05/adidas…