OL : Adidas travaille sur un projet énorme

L’Olympique Lyonnais en a terminé avec sa saison de Ligue 1 et est parvenu à décrocher une qualification pour la Ligue des champions. Une excellente nouvelle pour les supporters et observateurs du club rhodanien, qui pourraient également bientôt découvrir une nouvelle tunique très attendue.

L’ Olympique Lyonnais a très mal conclu son exercice en Ligue 1 avec une lourde défaite 4-0 au Groupama Stadium face au RC Lens. Malgré cette désillusion, les Gones ont réussi à terminer à la quatrième place du championnat. Lors de la prochaine saison, les Rhodaniens auront donc l’opportunité de disputer la Ligue des champions, ou au minimum ses tours préliminaires. Un scénario encore inimaginable il y a quelques mois au vu de la situation sportive du club.

Les supporters lyonnais attendent désormais de voir ce que la direction leur réserve durant l’intersaison. Et en coulisses, certaines opérations commencent déjà à séduire les fans.

Adidas veut sortir le grand jeu

Comme l’a révélé Footy Headlines ces dernières heures, Adidas va en effet sortir un maillot remake de l’Olympique Lyonnais en 2027. Le design de cette future tunique pourrait fortement s’inspirer des modèles emblématiques des années 1990 et du début des années 2000. Ce maillot remake devrait être commercialisé au début de l’année 2027. Même si la saison exacte choisie pour ce retour vintage n’a pas encore été confirmée, Adidas possède un large catalogue de designs mythiques sur lesquels s’appuyer.

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En attendant d’en savoir davantage, l’Olympique Lyonnais sera surtout attendu par la DNCG, qui souhaite voir le club redresser rapidement sa situation financière. La direction devra ensuite mettre en place une stratégie précise sur le marché des transferts afin de préparer au mieux la saison prochaine. Avec potentiellement la Ligue des champions à gérer en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France, les défis seront nombreux. Mais ces derniers mois, l’OL a montré qu’il savait travailler efficacement, ce qui laisse entrevoir des perspectives encourageantes pour la suite.