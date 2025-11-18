ICONSPORT_276256_0114

Une recrue tombée du ciel, l'OL est sur le coup

OL18 nov. , 8:40
parGuillaume Conte
En grand danger avec le mercato de cet hiver, l'Olympique Lyonnais pourrait se voir proposer un joueur de Manchester City qui se morfond en Allemagne.
Un joueur de Manchester City qui se morfond en Allemagne, et c’est tout l’Olympique Lyonnais qui se met à saliver. C’est une information désormais connue depuis les révélations de Michael Gerlinger, l’OL va devoir vendre quelques éléments cet hiver pour continuer à satisfaire la DNCG. De quoi faire craindre le pire aux supporters. Ces derniers rêvent de quelques bons plans, à l’image des venues de Afonso Moreira ou Tyler Morton.
Et la solution pourrait bien venir de Manchester City. Depuis le transfert de Rayan Cherki dans le club anglais, il existe un accord pour le prêt d’un joueur de l’effectif des Sky Blues à Lyon. Les contours de cet accord sont encore méconnus, et les Lyonnais n’ont réussi à faire venir personne cet hiver. Mais une opportunité en or pourrait voir le jour dans les prochaines semaines.

Manchester City veut récupérer Echeverri

En effet, Sport Bild révèle que Manchester City compte casser le prêt de Claudio Echeverri. L’international espoirs argentin est très peu utilisé à Leverkusen, qui ne lui a donné que 200 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. De quoi rendre City fort mécontent, et son rapatriement est envisagé pour cet hiver.
Le compte Data Scout, qui s’intéresse forcément aux joueurs à fort potentiel comme Echeverri, a clairement fait un appel du pied à l’OL pour se bouger sur cette piste. « Manchester City envisagerait de casser le prêt de Claudio Echeverri à Leverkusen pour le prêter à un autre club qui lui donnera plus de temps jeu ! Il n'y a pas un club français à qui Man. City doit un prêt ? », a glissé le comte spécialisé, en référence à l’accord entre City et l’OL. 
Une rumeur qui n’a pour le moment pas convaincu chez les fans lyonnais, pour qui leur club aurait déjà pu se servir dans l’effectif de Manchester City, notamment en défense, l’été dernier. Et s’il ne l’a pas fait, c’est peut-être que cette possibilité de faire venir un espoir du club anglais n’est pas aussi simple. Mais après la belle expérience de Morton qui a parfaitement réussi son adaptation en France, peut être que cette perspective va donner des idées aux Cityzens et ouvrir la porte à une arrivée à pas cher.

Derniers commentaires

TV : Pierre Ménès annonce le retour de la Ligue 1 sur Canal+

complètement d'accord !! sauf que c'est en morcelant qu'ils gagnent beaucoup d'argent, multiplie les pubs , le merchandising

EdF : Cherki au Mondial, Domenech dénonce un scandale

il a ete bon 1 saison c est juste pour etre un titulaire. a voir en fin de saison......

EdF : Cherki au Mondial, Domenech dénonce un scandale

je l'ai trouvé insipide , sans idée durant le premier match face à l'Ukraine, il doit saisir sa chancce car pour le moment c'est trop fade en comparaison avec ses concurrents

Benzema et les Bleus, ce n'est pas fini !

bah non merci. t es bien la bas. garde tas djelaba et concentre toi sur ton nouveau pays

OM : Hamed Traoré, les réactions sont sans pitié

ces pseudos reactions. c est nimp. les supporter ne disent pas de conneries pareilles..... arretez de raconter de la merde svp

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

