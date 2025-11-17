ICONSPORT_165988_0001
La CAN va tuer l'OL, la crainte est totale

parHadrien Rivayrand
L'OL réalise pour le moment une saison plus qu'honorable en Ligue 1 et en Ligue Europa. Mais le manque de profondeur de l'effectif de Paulo Fonseca pourrait finir par porter préjudice aux résultats des Gones. 
L'été dernier, l'OL a dû revoir son mode de fonctionnement. Les finances étant dans le rouge, beaucoup de joueurs importants sont partis. La direction lyonnaise a fait avec les moyens du bord. Par chance, Paulo Fonseca arrive pour le moment à tirer le meilleur de son collectif. Mais les récentes blessures que l'Olympique Lyonnais a dû déplorer, plus le fait que certains partiront bientôt pour la Coupe d'Afrique des Nations, seront un coup dur de plus à gérer pour l'entraîneur portugais. De quoi en tout cas inquiéter Pierre Ménès sur la deuxième partie de saison des Gones. 

L'OL vers un futur difficile ? 

Sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, le consultant a en effet donné un avis clair concernant l'OL malgré la prochaine signature d'Endrick en prêt en provenance du Real Madrid : « A priori, ils vont réussir à se faire prêter Endrick, ce qui est quand même une excellente nouvelle. C'est un joueur qui manque à l'OL, un vrai avant-centre. Maintenant, c'est sûr que l'absence de Niakhaté pendant la CAN va être très préjudiciable. Compte tenu des finances de l'OL, je ne les vois pas faire un recrutement qualitativement important. Nuamah, ça fait longtemps qu'il est blessé. Mangala aussi... cela peut annoncer des lendemains difficiles pour l'OL »

OL : C’est promis, Endrick ne fera pas de capriceOL : C’est promis, Endrick ne fera pas de caprice
Après 12 matchs disputés en Ligue 1, l'OL est 7e du championnat. Les Gones tenteront de s'accrocher le plus longtemps possible aux places européennes. La cellule de recrutement rhodanienne pourrait aussi réaliser des nouveaux prêts afin de terminer la saison avec un effectif qui ne perdra pas trop en qualité. Mais attention aux erreurs de casting pour un groupe qui manque déjà de certitudes au plus haut niveau. 
