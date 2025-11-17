La CAN va tuer l'OL, la crainte est totale

Un salaire de 200 000 par mois juste pour 6 mois c'est pas donné
Et puis pour Lyon c'est une perte de se faire prêter un jeune que dans 6 mois il retournera au real, on construit rien comme ca. Alors que en France en d2 y en a plein comme lui avec un salaire plus abordable, mais il faut avoir du flair
@Totoladouceur aka quand on l'orthographe et la syntaxe de ses idées ... sérieux mais quelle horreur a la fois dans le fond et la forme, je n'ai jamais vu ca !
Ce n'est pas le salaire qui coince toi...
Puisse ton petit coeur saigner (au moment du verdict annonçant la victoire du PSG) comme mes yeux saignent a la lecture de ton orthographe ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
