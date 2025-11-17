Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

ICONSPORT_235234_0027
Le dossier Endrick se complique d'un seul coup pour l'OL. Alors que le club de Michele Kang paraissait avoir convaincu l'attaquant brésilien du Real Madrid, les choses ont évolué ces derniers jours, révèle la presse espagnole.
Depuis plusieurs semaines, Fabrizio Romano dit que le dossier Endrick est bouclé pour l'Olympique Lyonnais. Le spécialiste mondial du mercato a même dit au début du mois de novembre que tout devait se boucler bien avant le mercato d'hiver. Pour l'instant, l'optimisme est de rigueur, puisque Paulo Fonseca s'est même directement entretenu avec l'avant-centre brésilien du Real Madrid. La semaine passée, la presse sud-américaine affirmait même que l'OL était déjà en quête d'un logement pour Endrick et ses proches dans la capitale des Gaules. Ce week-end, n'ayant pas été retenu par la Seleçao, le joueur de 19 ans a été repéré en France avec sa compagne, mais c'était à Paris. Et ce lundi, la presse espagnole met un gros coup de frein dans cette possible opération.

Chelsea veut faire capoter le prêt d'Endrick à Lyon

Héctor Andreu, journaliste pour Fichajes.net, confirme que Chelsea a totalement changé la situation. Même si Endrick est toujours plus proche de l'Olympique Lyonnais que du club de Premier League, les dirigeants anglais ont des arguments que le Real Madrid et l'attaquant ont écouté avec attention. « Le club français offre du temps de jeu à Endrick, un rôle important et un projet qui respecte le développement d'un jeune talent. C'est pourquoi, à Valdebebas, on estime que son adaptation serait plus naturelle en France qu'en Premier League. Chelsea, cependant, ne baisse pas les bras. Le club souhaite connaître directement les options qui s'offrent à lui pour faire capoter l'accord entre le Real Madrid et le club français afin de recruter l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du continent », explique notre confrère espagnol.

Endrick veut jouer le Mondial 2026 avec le Brésil

Il est vrai que sportivement, Chelsea est plus sexy que l'Olympique Lyonnais, le club anglais disputant la Ligue des champions et étant en course pour le titre de Premier League. De quoi permettre à Endrick d'avoir de la visibilité auprès de Carlo Ancelotti, l'avant-centre étant déterminé à disputer le Mondial 2026 avec le Brésil. Sauf que si l'OL peut assurer du temps de jeu au joueur madrilène, ce ne sera pas le cas du côté de Stamford Bridge. Enzo Maresca a l'embarras du choix sur le plan offensif, et Endrick n'aura aucun passe-droit. De quoi faire réfléchir la pépite brésilienne du Real Madrid. 
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
7
