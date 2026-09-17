Ils signent à l'OL, la récompense est immédiate

Ils signent à l'OL, la récompense est immédiate

OL17 sept. , 17:30
parGuillaume Conte
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Les recrues de l'OL se portent bien après plus d'un mois de compétition, et plusieurs des nouveaux joueurs lyonnais se voient récompensés avec des appels dans leur sélection. Chose parfois inédite.
« J’espère que le sélectionneur a vu ce match ». Après la rencontre à Anderlecht, Keita Nakamura avait terminé avec une pensée pour sa sélection qu’il espérait retrouver malgré une mise à l’écart de plusieurs semaines avec le Stade de Reims. Son transfert très tardif à l’OL l’a remis sur le devant de la scène, et Paulo Fonseca a bien vu que son nouvel ailier arrivé pour remplacer Malick Fofana avait déjà beaucoup de qualités. Malheureusement pour Lyon, qui espérait profiter de la trêve internationale pour parfaire la tactique avec le Japonais, son sélectionneur a bien vu ses dernières apparitions et l’a convoqué pour les prochains matchs. Une belle récompense pour l’ailier, qui va donc quitter le Rhône pour plusieurs semaines.

Athekame et Bacher, la récompense immédiate

Ce sera aussi le cas, pour des déplacements beaucoup moins lointains, d’une autre recrue lyonnaise. Zachary Athekame s’est montré très convaincant pour ses premiers matchs avec l’OL, et un an après son dernier appel, il fera son retour avec la sélection suisse. Le fait qu’il soit peu utilisé avec le Milan AC avait plombé ses chances de disputer la Coupe du monde.
Mads Bidstrup, avec son énergie et son temps de jeu, a aussi convaincu le sélectionneur du Danemark de faire appel à lui, tandis que son transfert à l’OL a visiblement mix Felix Bacher dans les petits papiers du sélectionneur autrichien puisqu’il a été appelé pour la première fois. Des appels internationaux qui concernent également Nicolas Tagliafico, Dominik Greif et les jeunes français Adil Hamdani, Angel Garcia et Rémi Himbert.
Une preuve que, si l’OL n’a pas forcément recruté des joueurs appartenants à des championnats ou des sélections de premier rang, Paulo Fonseca possède un effectif jeune mais amené à grandir avec également de l’expérience internationale pour plusieurs de ses membres. Il n’y aura, en revanche, pas de Français concernés par la liste de Zinedine Zidane dévoilée ce vendredi, à moins d’une surprise.
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🤣🤣🤣

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Quelle plaisanterie, le PSG a certes toussé en ce début de saison mais il sera 2 ou 3° en Décembre et comme presque toujours bepuis des années 1° à la fin !!! Crois tu sincèrement qu’il a besoin d’un tapis vert pour gagner????

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Cela devient dur d'être footballeur Tu dos répondre de suite ?

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Serieux !!! Comment ecpliques tu qu’un club comme le PSG n’a pu s'organiser pour obtenir une pelouse toute neuve pour la 1° journée ? J'ignore totalement les causes de cette sitation mais il est normal que le PSG en subisse les conséquences. Dans cette histoire ceux sont les spectateurs parisiens qui sont les plus perdants. Apres un "petit" club comme Rennes qui n’a rien à perdre contre le PSG va engranger un peu plus d’argent, cela ne mettra pas le PSG en pls !!! Rappel pour cette saison le budget du PSG est de 900M€ celui de Rennes 130............

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