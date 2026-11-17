Kylian Mbappé n'aura pas vraiment brillé lors du dernier rassemblement de l'équipe de France en Ligue des nations. Il en est en plus ressorti avec une petite polémique.

L' équipe de France disputera les quarts de finale de la Ligue des nations. Une belle occasion pour les stars de Zinédine Zidane de se montrer dans une compétition continentale. Kylian Mbappé est bien évidemment concerné, sachant qu'il n'a pas marqué lors de la dernière série de matchs avec les Bleus. Forcément frustrant pour un joueur de sa trempe. Pour ne rien arranger, le joueur du Real Madrid s'est retrouvé au cœur d'une petite polémique après avoir été aperçu avec son téléphone portable alors que ses coéquipiers jouaient à San Siro. Un comportement inacceptable pour Jérôme Rothen.

Mbappé se fait torpiller en direct

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule contre l'ancien joueur du PSG et de Monaco : « Il faut avoir une posture, une attitude. En Italie, Kylian Mbappé sait qu’il va être filmé. Il n'est pas en civil. Que le capitaine prenne son téléphone pendant le match, qu’il s’en foute autant, qu’il rigole alors que la France en prend trois face à l’Italie… Oui, c’est choquant. »

Kylian Mbappé est désormais de retour à Madrid pour reprendre la saison avec le Real. Les échéances importantes seront nombreuses pour le club espagnol, entre la Liga et la Ligue des champions. Le joueur tricolore aura notamment l'occasion de retrouver un peu de confiance après ces dernières semaines loin d'avoir été de tout repos. Que ce soit le Real Madrid ou l'équipe de France, les deux formations auront besoin d'un Mbappé à 100 % de ses capacités pour aller le plus loin possible dans leurs objectifs. Concernant l'exemplarité, chacun se fera son propre avis sur le sujet...