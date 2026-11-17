EdF : Mbappé s'en fout de la France, Rothen est furax
Mbappé se fait torpiller en direct
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Les rennes 🫎, ou les rênes ?😊
Aulas me semble légitime pour le poste de président de la FFF. Maintenant concernant le poste de "président par intérim", je ne vois pas pourquoi c'est nécessaire sachant qu'il est déjà "vice-président". Il peut très bien exercer l'effet fonction de "par intérim" via sa "vice-présidence". Diallo n'a qu'à juste laisser les rennes opérationnelles à Aulas
Waou, si c'est pas de la surinterprétation ça...
La presse italienne est devenue comme la presse espagnole 😄
Vous attendez quoi foot 01 pour bannir cette personne lyonnaise si dessous ? Je vais devoir vous menacé encore une fois de ne pas faire votre travail de modération pour que vous réagissez ? Ça marche c'est chose faite foot 01
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13