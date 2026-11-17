Comme un symbole, le nouveau numéro 7 de la sélection portugaise a marqué ce mardi face au Pays de Galles dès le premier rassemblement ayant suivi l’annonce de la retraite de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sera à jamais le numéro 7 le plus mythique de l’histoire, que ce soit en club ou avec le Portugal. Mais une page s’est tournée avec l’annonce de la retraite internationale de CR7 quelques jours avant ce rassemblement. La sélection portugaise a donc réattribué le célèbre numéro 7 à Carlos Forbs, le jeune ailier du Cercles Bruges. Il n’aura pas fallu longtemps à ce dernier pour faire honneur à son nouveau numéro.

Dans un match où le Portugal était mené 2-1 contre les Gallois avant de revenir à 2-2 peu avant la mi-temps, Carlos Forbs a marqué moins de dix minutes après son entrée en jeu à la 60e minute. Un but forcément symbolique pour le nouveau numéro 7 du Portugal. Il en faudra évidemment beaucoup plus à Carlos Forbs pour faire oublier Cristiano Ronaldo sur le long terme mais les Portugais y verront sans doute un signe positif. Celui que l’aventure de la sélection doit maintenant sans s’écrire sans sa star mondiale, laquelle a officiellement et définitivement raccroché les crampons de la sélection à 41 ans.