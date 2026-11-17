L’équipe de France connaît ses trois adversaires potentiels en quart de finale de la Ligue des Nations après les résultats de mardi soir.

Les Bleus de Zinedine Zidane, qui ont terminé en tête de leur groupe de Ligue des Nations, affronteront les Pays-Bas, l’Espagne ou la Norvège en quart de finale. Le match aller se disputera le 20 mars prochain à l’extérieur et le match retour aura lieu le 23 mars au Stade de France.