« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent

L'OL accueille Salzbourg en Europa League et avant la rencontre, L'Equipe dévoile qu'un changement majeur a eu lieu dans la répartition des primes de match.

Toujours sur son petit nuage, l’OL espère ne pas en descendre ce jeudi soir face à Salzbourg, histoire de, comme l’année dernière, se mettre bien au chaud dans le haut de tableau du classement de l’Europa League. Paulo Fonseca va forcément faire des changements, et mettre des joueurs importants comme Malick Fofana ou Tyler Morton hors du 11 de départ pour les faire souffler. Mais l’idée sera de garder cette solidité défensive et d’aller chercher une nouvelle victoire, même si c’est encore sur le score de 1-0. Et ces succès, ils font bien sûr le bonheur des supporters lyonnais, des joueurs, du staff et aussi de tout le personnel qui gravite autour de l’équipe première.

C’est ce que dévoile L’Equipe ce jeudi, puisque, pour la première fois de l’histoire du club, les joueurs ont décidé de partager les primes avec l’ensemble du groupe professionnel. Cela comprend aussi les « petites mains » comme les analystes vidéo, les intendants, les nutritionnistes ou les kinés, qui n’ont pas forcément l’habitude d’avoir ce genre d’égard.

Un geste qui a énormément touché les personnes concernées. « Ça donne une énergie commune énorme, tout le monde est désormais intéressé en cas de victoire, les joueurs pensent à nous et ça donne envie de se dépouiller toute la semaine », assure l’un des membres de la délégation de l’OL concerné par ce nouveau partage des primes. De quoi mettre en avant un groupe qui vit bien et qui met le collectif avant tout, ce qui explique en partie le très bon début de saison des Lyonnais.

Derrière tous ces petits changements, un homme : Corentin Tolisso. L’ancien du Bayern Munich a pris l’ensemble du groupe sous son aile et s’occupe de l’intégration des nouveaux, de soutenir les jeunes joueurs du centre de formation mais aussi d’être présent pour les opérations commerciales ou caritatives. Comme sur le terrain, Coco est partout.