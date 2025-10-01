Ligue 1+

Planté à Lyon, il raconte le sale coup de l’ASSE

ASSE01 oct. , 23:00
parEric Bethsy
Désormais consultant pour la chaîne Ligue 1+, Guillaume Hoarau a raconté l’un des épisodes malheureux de sa carrière. L’ancien attaquant se souvient de l’abandon de l’AS Saint-Etienne qui l’avait planté à la dernière minute.
Les carrières des joueurs sont souvent pleines d’anecdotes croustillantes. Nouvelle illustration avec l’histoire racontée par Guillaume Hoarau. Pour la première fois, le Français a révélé son arrivée avortée à l’AS Saint-Etienne en 2014. Tout avait commencé quelques mois plus tôt lorsque l’ancien attaquant évoluait encore au Dalian Aerbin. « Pendant mon passage en Chine, Christophe Galtier me parle souvent par message, a dévoilé le Réunionnais à Kampo. Il me dit : "reviens en France, je te prends à Saint-Etienne". » Guillaume Hoarau choisira plutôt Bordeaux mais l’aventure de quelques mois s’était mal passée en Gironde.
« Christophe Galtier revient à la charge à Saint-Etienne, a confié l’ancien Parisien. Il me dit de venir. Je me dis que c'est parfait, ils jouent l'Europa League. Je dis à mon agent que c'est très bien. Claude Makélélé à l'époque prend Bastia et me dit de venir. Je lui dis qu'il y a Saint-Etienne sur moi, qui joue la Coupe d'Europe. Il comprend. Il me dit qu'ils vont faire le forcing pour avoir Brandão à la place, c'est ce qui s'est passé. Mon agent se met d'accord avec Saint-Etienne. Je n'ai jamais raconté cette histoire. Je descends à Lyon, on discute, ça se passe bien. On se met d'accord. » C'était l'entente parfaite avec les dirigeants stéphanois qui s’arrangeaient pour planifier le déplacement de leur cible.

ASSE : Les joueurs ont pris une gifle dans le vestiaireASSE : Les joueurs ont pris une gifle dans le vestiaire
« Le dimanche soir, je reçois un message du directeur sportif de l'ASSE et de mon agent pour m'envoyer mon billet de train. Ils me disent que mon contrat est prêt et qu'il ne reste plus qu'à le signer, a-t-il raconté avant d’arriver au rebondissement. Je descends, j'arrive à Lyon à midi sur le point de rendez-vous et il n'y a personne. Mon agent arrive et il me dit que c'est bloqué, qu'ils ne lui répondent plus. On reste là, on attend jusqu'à 16 heures, je n'ai jamais eu de nouvelles depuis ce jour-là alors que j'étais venu pour signer le contrat. On a envoyé des messages à Christophe Galtier, à tout le monde, mais personne ne nous répondait. Le coach ne répondait pas, le directeur sportif non plus. Le lendemain ou le surlendemain on apprend dans la presse qu'ils signent Ricky van Wolfswinkel. » Abandonné, Guillaume Hoarau rejoindra finalement les Young Boys Berne.
0
Derniers commentaires

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Quand je pense a tout ce foin que les catinlans ont fait en voulant absolument nous jouer pour voir qui etait la meilleure equipe ,ils se frottaient deja les mains avec touit nos absents,encore plus avec neves qui annonce son forfait a l'entrainement d'avant match ...Et yamal qui avant le match poste une photo de lui avec ecrit :je suis de retour et en mission ...nikomouk va ^^

LdC : Monaco contrarie City sur le gong

Incroyable bravo Monaco ca c'est une réaction de grand club français !

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!

