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Une connexion belge sauve l’OL dans ce dossier à 9 ME

OL04 juin , 9:40
parGuillaume Conte
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Recruté à prix d'or, Orel Mangala pèse sur les finances lyonnaises, surtout par rapport à son faible temps de jeu. Une porte de sortie s'ouvre enfin en Italie.
Dans les premiers noms que Matthieu Louis-Jean a couché pour indiquer la sortie à des éléments de l’Olympique Lyonnais, se trouve Orel Mangala. Le joueur, acheté à Nottingham Forest dans des manoeuvres toujours aussi louches de John Textor avec le club anglais, aura coûté une fortune à l’OL pour un apport très faible. Longtemps blessé, le milieu de terrain a retrouvé du temps de jeu et un semblant de forme en seconde partie de saison. Joueur assez complet et capable de fulgurances quand il est affuté comme ce fut le cas au début de sa carrière avec Stuttgart et la sélection belge, Orel Mangala sait que l’OL ne compte pas sur lui pour la saison prochaine.

Mangala, son ancien sélectionneur l'appelle

Son salaire va le rendre compliqué à revendre, lui qui a été acheté pour une somme totale de 35 millions d’euros tout de même. Mais à 28 ans, le joueur formé à Anderlecht, qui ne disputera pas la Coupe du monde, garde une certaine cote, notamment en Italie où il avait été annoncé l’hiver dernier.

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Selon les informations de Sky Italia, c’est du côté de Bologne qu’on pense très fort à Mangala. La raison est simple, l’entraineur du club transalpin n’est autre que Domenico Tedesco, l’ancien sélectionneur des Diables Rouges. Persuadé de pouvoir relancer un joueur qu’il apprécie et qu’il a mis en avant en sélection, notamment lors de l'Euro 2024, le technicien italo-allemand veut le faire venir à Bologne. Un transfert à hauteur de 9 millions d’euros est évoqué, ce qui soulagerait notamment l’OL du gros salaire de Mangala.
Ce départ est donc vu d’un très bon oeil par Lyon, qui a besoin d’au moins deux ou trois belles ventes pour passer la DNCG sereinement et pouvoir ensuite recruter pendant l’été. L’OL compte renforcer son milieu de terrain, et le départ de Mangala ne chagrinerait pas Paulo Fonseca, pour qui l’essentiel est de conserver Corentin Tolisso et Tyler Morton dans ce secteur de jeu.
O. Mangala

O. Mangala

BelgiumBelgique Âge 28 Milieu

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