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Paul Pogba

ASM : Pogba s’est raté, la sortie se rapproche

Monaco18 juil. , 22:30
parEric Bethsy
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Aligné lors du match amical contre Saint-Priest (N1) ce samedi (5-2), Paul Pogba n’a pas convaincu tout le monde. Le milieu de l’AS Monaco a pourtant intérêt à briller, sous peine d’être poussé vers la sortie cet été.
Paul Pogba a rejoué. Ce samedi au centre d’entraînement de l’AS Monaco, le milieu de terrain a disputé la seconde période du match amical contre les amateurs de Saint-Priest. Le Monégasque a même évolué avec le brassard de capitaine au bras. Résultat, sa performance du jour a récolté des avis contrastés. Les commentaires sont d’abord positifs du côté de L’Equipe où l’on souligne sa talonnade inspirée qui aurait mérité de devenir une passe décisive.
Nos confrères du quotidien sportif ont plutôt vu des « signaux encourageants », alors que Nice-Matin n’a pas du tout été emballé. Le média régional n’a pas relevé d’erreur majeure de la part de Paul Pogba, tout de même apparu en méforme physique, à tel point que le milieu a été « dépassé dès que le rythme s’élevait ». Ce qui pourrait expliquer sa tendance à jouer de manière latérale, ou sa transmission manquée qui a abouti au premier but encaissé par son équipe. Reste à savoir où se situe l’analyse de son entraîneur Filipe Luis.

Pogba sous la menace

« Paul suit le même programme que les autres, il a les mêmes entraînements que tous les joueurs, a réagi le nouveau coach monégasque après la rencontre. J'espère qu'il pourra atteindre le même niveau de condition physique. Car, balle au pied, on sait déjà qu'il est très bon. » Paul Pogba a tout intérêt à gagner les faveurs du Brésilien. L’international tricolore se sait sous la menace depuis que le directeur général Thiago Scuro a publiquement ouvert la porte à son départ s’il ne donnait pas satisfaction durant la pré-saison.

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5934178959509
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533415811584711
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45341112114851-3
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3934109154355-12
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