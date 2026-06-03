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Mads Bidstrup

OL : Des stats de folie, Lyon recrute une référence

OL03 juin , 22:40
parHadrien Rivayrand
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L’OL ne manquera pas d’ambitions cet été sur le marché des transferts. Les Gones sont notamment très intéressés par le profil de Mads Bidstrup.
L’Olympique Lyonnais n’est pas encore totalement sorti de ses problèmes financiers, mais pourra tout de même se renforcer cet été. Surtout que les Gones espèrent être présents la saison prochaine en Ligue des champions. Pour cela, l’effectif devra compter en ses rangs des joueurs de talent. Paulo Fonseca et la cellule de recrutement rhodanienne ont d’ailleurs flashé depuis quelques heures sur le profil de Mads Bidstrup. Le milieu de terrain danois est une référence à Salzbourg et sa venue pourrait faire beaucoup de bien au groupe lyonnais. Surtout au vu de ses statistiques impressionnantes…

Bidstrup, la nouvelle perle rare de l'OL ? 

Comme rapporté par Data OL ces dernières heures, le joueur de 25 ans a remporté la saison dernière, dans le championnat autrichien, plus de 60 % de ses duels. Seuls Mamady Diambou (66 %), Tobias Børkeeiet (64 %, Rapid Vienne) et Valentino Müller (62 %, Tirol) ont fait mieux que lui parmi les autres milieux du championnat. De bon augure pour un OL qui aura besoin de valeurs sûres la saison prochaine pour espérer faire bonne figure dans toutes les compétitions.
Interrogé sur une éventuelle venue du Danois à l’OL, Mathieu Louis-Jean a notamment confié au micro de RMC :
« Je connais très bien le joueur, c’est un très bon joueur. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on cherche un milieu dans son profil. Après la suite, on verra ce qu’il se passe… »

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Les fans et observateurs de l’OL ont des raisons d’être confiants dans ce dossier, qui ne manque pas d’ambition du côté des pensionnaires du Groupama Stadium. L’été sera chaud dans le Rhône, et de nombreux mouvements sont encore attendus, tant au niveau des départs que des arrivées.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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