France : Quatre joueurs changés après 45 minutes

Visiblement mécontent de son équipe, et il a raison, Didier Deschamps a décidé de procéder à quatre changements à la pause.

Après le naufrage de la première période contre les Three Lions (0-4), le sélectionneur a décidé de procéder à quatre changements, même s'il aurait sincèrement pu changer toute l'équipe. Rayan Cherki, Théo Hernandez, Désiré Doué et Ibrahima Konaté ont été remplacés par Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Bradley Barcola et Dayot Upamecano.