France : Quatre joueurs changés après 45 minutes

France : Quatre joueurs changés après 45 minutes

Equipe de France19 juil. , 00:08
parClaude Dautel
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Visiblement mécontent de son équipe, et il a raison, Didier Deschamps a décidé de procéder à quatre changements à la pause.
Après le naufrage de la première période contre les Three Lions (0-4), le sélectionneur a décidé de procéder à quatre changements, même s'il aurait sincèrement pu changer toute l'équipe. Rayan Cherki, Théo Hernandez, Désiré Doué et Ibrahima Konaté ont été remplacés par Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Bradley Barcola et Dayot Upamecano.
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Il est a 10 buts il a egalé le record de guert muller de 74

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Les anglais ont bien meilleur centre de formation que nous , ils ont un bon réservoir aussi

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Ca a bcp critiqué DD sur le choix des hommes, mais c'est pas parce qu'un Lucas Digne a commis une grosse bourde que son remplaçant était meilleur, et c'est pareil de l'autre côté pour Koundé/Gusto. Les gens oublient trop vite qu'ils n'assistent pas aux entraînements et n'ont donc pas toutes les infos pour comparer.

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Non, pas 22 buts dans cette coupe du monde. Enfin bref, tout ce qui compte c'est le classement individuel.

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Du grand n’importe quoi ce match….

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