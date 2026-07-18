Traumatisé par le PSG, le Barça écarte deux joueurs

Traumatisé par le PSG, le Barça écarte deux joueurs

Liga18 juil. , 22:00
parEric Bethsy
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Encore affecté par le départ de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain l’hiver dernier, le FC Barcelone ne souhaite plus revivre le même scénario. Pour se protéger, le club catalan refuse d’exposer ses jeunes talents avant d’avoir blindé leurs contrats respectifs.
En pleine préparation estivale, Hansi Flick doit se remémorer des souvenirs pénibles. L’entraîneur du FC Barcelone avait profité de la pré-saison 2025 pour découvrir et lancer un certain Dro Fernandez. Séduit, le coach allemand pensait accompagner la progression du milieu de terrain sans se précipiter. Sauf que l’Espagnol a perdu patience et le Paris Saint-Germain a utilisé sa faible clause libératoire pour arracher sa signature l’hiver dernier. Cet épisode a traumatisé Hansi Flick et les dirigeants du Barça. C’est pourquoi le club catalan a modifié sa politique.

Le Barça ne digère pas

Dans les contrats de ses jeunes, la direction inclut depuis quelques mois des clauses qui augmentent au fil de l’évolution des joueurs. Le prix à payer pour leur transfert grimpe par exemple en fonction du nombre de matchs disputés avec la réserve, ou lorsqu’ils apparaissent avec l’équipe première. Ainsi, le Barça n’a plus peur d’exposer ses jeunes les plus prometteurs à l’image d’Ebrima Tunkara (16 ans) dont on parle déjà beaucoup en Espagne. En revanche, le FC Barcelone se montre plus prudent avec Pedro Rodriguez et Pedro Villar.
Les deux milieux âgés de 18 ans sont considérés comme des talents à suivre. Mais Mundo Deportivo nous apprend que les deux produits de la Masia sont privés de pré-saison avec l’équipe première. En cause, l’absence d’accord pour leur prolongation alors que leur contrat expire en 2027. Dans ces conditions, il n’est pas question pour le Barça de les exposer aux regards extérieurs. Tout devrait rentrer dans l’ordre sachant que le désaccord concerne seulement le projet d’avenir présenté pour les deux joueurs. Mais leur mise à l’écart montre à quel point les Blaugrana sont marqués par leur précédente mésaventure avec le Paris Saint-Germain.
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Regarder moi ça,un petit message et toutes les trolls lyonnaise rapplique en Meute 😂 C'est risible 👊⚽

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Faut surtout pas faire tourner Mboulard ! les stats de ce dernier sont plus importants que tout et que des titres lol

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on peut donc etre sur qu'il n'y aura pas 4-2 pour la france vu que le mec qui se trompe systématiquement l'annonce :)

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