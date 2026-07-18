La France humiliée par l'Angleterre à la pause (vidéo)

Il est a 10 buts il a egalé le record de guert muller de 74
Les anglais ont bien meilleur centre de formation que nous , ils ont un bon réservoir aussi
Ca a bcp critiqué DD sur le choix des hommes, mais c'est pas parce qu'un Lucas Digne a commis une grosse bourde que son remplaçant était meilleur, et c'est pareil de l'autre côté pour Koundé/Gusto. Les gens oublient trop vite qu'ils n'assistent pas aux entraînements et n'ont donc pas toutes les infos pour comparer.
Non, pas 22 buts dans cette coupe du monde. Enfin bref, tout ce qui compte c'est le classement individuel.
Du grand n’importe quoi ce match….
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
Superbe appel de Saka dans la profondeur ! L’Anglais trompe parfaitement le gardien français, mais le drapeau s’était levé. Les Bleus restent sous pression dans ce début de match. 😱 France 0-1 Angleterre Suivez le match short.do/LTh7pm sur M6 et M6+ #CDM2026
L’Angleterre double la mise avant même la 20e minute ! Konsa reprend parfaitement de la tête un centre de Declan Rice. Les Bleus sont complètement sous l’eau dans ce début de match. ⚽️😱 France 0-2 Angleterre Suivez le match short.do/LTh7pm en direct sur M6 et M6+
3-0 pour l’Angleterre avant la pause ! Les Bleus coulent complètement dans cette première mi-temps et vivent un véritable cauchemar à Miami. Quelle entame calamiteuse de l’équipe de France ! ⚽️😱 France 0-3 Angleterre Suivez le match short.do/LTh7pm sur M6 et M6+
Un désastre pour les Bleus à Miami ! Menée 4-0 à la mi-temps, l’équipe de France a complètement sombré face à l’Angleterre dans une première période cauchemardesque. 😱 France 0-4 Angleterre Suivez le match Regarder la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026 en direct sur M6 et M6+