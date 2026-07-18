La France humiliée par l'Angleterre à la pause (vidéo)

France - Angleterre : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

Ca a bcp critiqué DD sur le choix des hommes, mais c'est pas parce qu'un Lucas Digne a commis une grosse bourde que son remplaçant était meilleur, et c'est pareil de l'autre côté pour Koundé/Gusto. Les gens oublient trop vite qu'ils n'assistent pas aux entraînements et n'ont donc pas toutes les infos pour comparer.