OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied

Dans la foulée de la défaite de son équipe ce samedi contre le Slavia Prague, Paulo Fonseca s'est félicité de voir le comportement de ses joueurs durant une rencontre de deux fois une heure. La préparation physique va un peu baisser en intensité, a prévenu Paulo Fonseca.

Ne souhaitant pas se focaliser sur le résultat de ce long match de préparation, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais va changer le style des séances de travail à l'occasion du stage qui a débuté ce samedi en Allemagne. « Le résultat n’est pas le plus important. Ce qui m’importait le plus était l’attitude. C’est important de jouer contre ces équipes pour tester notre capacité physique, notre agressivité, notre structure défensive. C’était un bon test. Maintenant, nous devons commencer à travailler d’autres choses. L’équipe est très bien physiquement. Nous devons calmer un peu sur ce point », a précisé le technicien de l'OL.

Vendredi prochain, l'Olympique Lyonnais affrontera le VfL Wolfsburg pour ce qui sera son cinquième match de préparation avant le 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions, dont le match aller aura lieu le 4 ou le 5 août pour Lyon et le retour une semaine plus tard.