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Malgré un Mbappé historique, la France battue par l'Angleterre

Mondial 202619 juil. , 1:01
parClaude Dautel
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Honteusement menée 4-0 à la pause, l'équipe de France a pensé pouvoir revenir sur l'Angleterre, grâce notamment à Mbappé, désormais meilleur buteur de l'histoire du Mondial, mais les Three Lions ont résisté (4-6) et finissent troisièmes du Mondial 2026.
Face à une formation anglaise qui avait laissé des stars sur la touche, Bellingham et Kane étant sur le banc, l'équipe de France semblait armée pour poser des soucis aux Three Lions. Résultat, l'inverse se produisait et on assistait aux pires 45 minutes de l'histoire des Bleus de l'ère Deschamps. A la pause, et c'était logique, les Bleus étaient menés 4-0 avec des buts anglais signés Rice (3e), Konsa (18e), Saka (37e et 45e+1). « On ne peut pas faire pire, parce que c'était catastrophique. Sur chaque attaque, on peut prendre un but », constatait le sélectionneur national, presque livide et qui décidait de changer quatre joueurs.
Après la pause, Rayan Cherki, Théo Hernandez, Désiré Doué et Ibrahima Konaté étaient remplacés par Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Bradley Barcola et Dayot Upamecano. Et ce choix était payant, puisque d'un seul coup on retrouvait la véritable équipe de France. Et cette fois ce sont les Anglais qui étaient totalement à la rue. En 20 minutes, et grâce à des buts de Mbappé (48e, 66e) et Barcola (54e), la France revenait à une longueur (4-3) de la formation de Thomas Tuchel, lequel ne changeait rien à son équipe. Pour Mbappé, auteur de 22 buts dans cette Coupe du Monde et désormais meilleur buteur de l'histoire dans cette compétition avec deux buts d'avance sur Lionel Messi, qui jouera, lui, la finale dimanche contre l'Espagne.
Cela sentait le KO à Miami, et cette fois Tuchel faisait entrer Bellingham et Anderson pour soulager un peu la pression. Et le joueur du Real Madrid était proche de tuer le suspense, butant sur un Maignan lui aussi retrouvé après une première période compliquée (81e). Mais, le match basculait une nouvelle fois, puisque sur une faute de Malo Gusto sur Djed Spence, l'arbitre accordait un penalty que Saka transformait (3-5, 87e). Mais il était dit que ce match serait fou jusqu'à la fin, puisqu'au bout du temps additionnel, Dembélé y allait aussi de son but (4-5, 90e+6) et tout semblait alors possible. Mais, Bellingham, réussissait un superbe geste, et tuait définitivement le suspense (4-6, 90e+8)
Cette fois la messe était dite et c'est sur ce match spectaculaire, mais entaché par 45 minutes honteuses, que la France terminait à la quatrième place du Mondial 2026 et que Didier Deschamps faisait ses adieux aux Bleus.
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Il est a 10 buts il a egalé le record de guert muller de 74

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Les anglais ont bien meilleur centre de formation que nous , ils ont un bon réservoir aussi

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Ca a bcp critiqué DD sur le choix des hommes, mais c'est pas parce qu'un Lucas Digne a commis une grosse bourde que son remplaçant était meilleur, et c'est pareil de l'autre côté pour Koundé/Gusto. Les gens oublient trop vite qu'ils n'assistent pas aux entraînements et n'ont donc pas toutes les infos pour comparer.

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Non, pas 22 buts dans cette coupe du monde. Enfin bref, tout ce qui compte c'est le classement individuel.

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Du grand n’importe quoi ce match….

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