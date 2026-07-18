Malgré un Mbappé historique, la France battue par l'Angleterre

Il est a 10 buts il a egalé le record de guert muller de 74
Les anglais ont bien meilleur centre de formation que nous , ils ont un bon réservoir aussi
Ca a bcp critiqué DD sur le choix des hommes, mais c'est pas parce qu'un Lucas Digne a commis une grosse bourde que son remplaçant était meilleur, et c'est pareil de l'autre côté pour Koundé/Gusto. Les gens oublient trop vite qu'ils n'assistent pas aux entraînements et n'ont donc pas toutes les infos pour comparer.
Non, pas 22 buts dans cette coupe du monde. Enfin bref, tout ce qui compte c'est le classement individuel.
Du grand n’importe quoi ce match….
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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