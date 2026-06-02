OL : Signature prévue le 1er juillet, il ne veut que Lyon

Lancé par Claude Puel avec l’OGC Nice cette saison, le jeune Kaïl Boudache va s’engager en faveur de l’OL. Un choix assumé de la part de l’ailier droit de 19 ans, convaincu par le projet lyonnais.

Au centre de formation de l’OGC Nice depuis 2022, Kaïl Boudache a fait ses grands débuts en Ligue 1 cette saison sous les ordres de Claude Puel. Avec 13 apparitions en championnat mais aussi 2 matchs d’Europa League et 2 matchs de Coupe de France, le futur international espoirs algérien a accumulé de l’expérience. Cela aurait pu donner envie à Kaïl Boudache de signer son premier contrat professionnel au Gym. Ce ne sera pas le cas puisque celui qui a honoré une sélection avec les U17 de l’équipe de France va finalement s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais

Une tendance confirmée par Le Progrès dans son édition du jour. Le journal rhodanien explique par ailleurs que le choix de l’OL n’a plus aucune chance de bouger dans l’esprit du joueur et de son entourage. En effet, Kaïl Boudache a immédiatement manifesté son emballement pour le projet lyonnais, après les premières discussions avec Matthieu Louis-Jean ainsi qu’avec Paulo Fonseca.

La réputation de l’OL pour lancer de jeunes talents a fait son effet chez le Niçois, qui a vu l’éclosion de joueurs tels que Tyler Morton, Afonso Moreira ou encore Ruben Kluivert chez les Gones la saison dernière. Le Progrès rapporte par ailleurs que si tout est bouclé à 100% pour l’arrivée de Kaïl Boudache à Lyon, l’officialisation de cette signature n’interviendra pas à court terme. Et pour cause, le joueur est sous contrat avec Nice jusqu’au 30 juin et aucune officialisera n’interviendra avant cette date de la part de Lyon.