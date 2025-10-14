Un premier club attaque l’OL

C'est déjà parti pour les courtisans de Malick Fofana, qui fait saliver de nombreux clubs. Une formation anglaise a pris les devants.

Il était déjà le nom numéro 1 coché par les clubs européens l’été dernier. Ce sera encore le cas l’hiver prochain, et surtout au mercato estival 2026. Malick Fofana fait tourner les têtes avec sa jeunesse et ses qualités offensives, sans compter le fait que sa marge de progression, dans la finition, dans l’impact physique et dans la régularité, sont encore énormes. L’OL l’a bien compris en parvenant à repousser de premières offres en provenance de Premier League, afin de le conserver encore un an et de profiter de ses services.

Pour mieux le vendre dans un an, avec l’ambition de réaliser une très belle opération économique. L’agent du Diable Rouge s’est déjà chargé de mettre le feu, assurant que Malick Fofana devait signer dans un très grand club comme le Bayern Munich ou Manchester City. Pour le moment, un premier club a décidé de rentrer dans le concret, et il s’agit de Tottenham.

Selon le journaliste Mark Brus, les Spurs se sont rapprochés des représentants de Fofana, histoire de faire savoir leur intérêt. L’idée est d’être le premier club à se positionner, dans le but de peser sur la décision finale. « Je peux confirmer que des discussions initiales ont déjà eu lieu avec ses agents et des représentants du club. Il ne fait aucun doute que Lyon sera vendeur l’été prochain. Plusieurs clubs importants sont sur les rangs, et cette liste a de grandes chances de s’agrandir dans les prochaines semaines », a livré le journaliste spécialisé sur le mercato.

Un engouement qui confirme en tout cas qu’il sera quasiment impossible pour l’OL de conserver son joyau plus d’une année. Surtout s’il continue à progresser, dans un club qui a inévitablement besoin de grosses ventes pour continuer à survivre financièrement après les grosses difficultés financières de l’été 2025.