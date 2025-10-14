ICONSPORT_272612_0067

Un premier club attaque l’OL

OL14 oct. , 8:01
parGuillaume Conte
2
C'est déjà parti pour les courtisans de Malick Fofana, qui fait saliver de nombreux clubs. Une formation anglaise a pris les devants. 
Il était déjà le nom numéro 1 coché par les clubs européens l’été dernier. Ce sera encore le cas l’hiver prochain, et surtout au mercato estival 2026. Malick Fofana fait tourner les têtes avec sa jeunesse et ses qualités offensives, sans compter le fait que sa marge de progression, dans la finition, dans l’impact physique et dans la régularité, sont encore énormes. L’OL l’a bien compris en parvenant à repousser de premières offres en provenance de Premier League, afin de le conserver encore un an et de profiter de ses services. 

Lire aussi

OL : Textor s'évade dans un paradis fiscal, il se défendOL : Textor s'évade dans un paradis fiscal, il se défend
OL : Un joueur fait le Grand Chelem, c'est incroyableOL : Un joueur fait le Grand Chelem, c'est incroyable
Pour mieux le vendre dans un an, avec l’ambition de réaliser une très belle opération économique. L’agent du Diable Rouge s’est déjà chargé de mettre le feu, assurant que Malick Fofana devait signer dans un très grand club comme le Bayern Munich ou Manchester City. Pour le moment, un premier club a décidé de rentrer dans le concret, et il s’agit de Tottenham. 
Selon le journaliste Mark Brus, les Spurs se sont rapprochés des représentants de Fofana, histoire de faire savoir leur intérêt. L’idée est d’être le premier club à se positionner, dans le but de peser sur la décision finale. « Je peux confirmer que des discussions initiales ont déjà eu lieu avec ses agents et des représentants du club. Il ne fait aucun doute que Lyon sera vendeur l’été prochain. Plusieurs clubs importants sont sur les rangs, et cette liste a de grandes chances de s’agrandir dans les prochaines semaines », a livré le journaliste spécialisé sur le mercato. 
Un engouement qui confirme en tout cas qu’il sera quasiment impossible pour l’OL de conserver son joyau plus d’une année. Surtout s’il continue à progresser, dans un club qui a inévitablement besoin de grosses ventes pour continuer à survivre financièrement après les grosses difficultés financières de l’été 2025.  
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271878_0042
Mercato

Cinq clubs se placent pour Lewandowski

ICONSPORT_267543_0070
ASSE

L’ASSE s’offre un défenseur central surprise

ICONSPORT_256735_0302 (1)
TV

Beinsports refuse de diffuser le 9e match de Ligue 1

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Man United déclare la guerre au PSG

ICONSPORT_273651_0049
Equipe de France

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

Fil Info

10:40
Cinq clubs se placent pour Lewandowski
10:20
L’ASSE s’offre un défenseur central surprise
10:00
Beinsports refuse de diffuser le 9e match de Ligue 1
9:30
Man United déclare la guerre au PSG
9:00
EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur
8:40
Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM
8:20
Simeone l'insupporte, il veut signer au PSG
7:30
PSG : Luis Campos attendu sur cinq dossiers
00:00
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

Derniers commentaires

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

Un scandale. Surtout après la jurisprudence Cristaline

Un premier club attaque l’OL

Ça tourne en rond chez vous ?

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

Le meilleur hier soir et le seul a savoir centrer. Marre des "faux-pieds " qui ralentissent le jeu . A quoi sert un "9" de 1,94 si tu envoies pas de ballon aérien ???

Man United déclare la guerre au PSG

Choix "cornélien " , le Champion d'Europe ou un club qui n'est plus que l'ombre de son passé ???

Man United déclare la guerre au PSG

S'il y a bien un club ou il ne faut pas signer c'est MU. Pas d'identité de jeu, instable, recrutements a la pelle sans ligne directrice .... Entre signer au PSG et a MU, y'a pas photo tu signes au PSG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading