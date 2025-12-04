ICONSPORT_276732_0040

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

OL04 déc. , 9:20
parGuillaume Conte
2
Entre coûts financiers, recherche de stade, et diffuseur, les accords sont parfois difficiles à trouver pour les 32es de finale de Coupe de France. C'est le cas pour le match entre Saint-Cyr/Collonges et l'OL.
La magie a vite disparu. Sitôt après le tirage au sort des 32es de finale, la Fédération Française de Football met la pression pour que les accords soient passés en quelques jours entre les clubs pour la programmation des rencontres. Avec les normes de sécurité qui augmentent et les coûts liés à celles-ci, les inversion de terrain sont de plus en plus fréquentes. Cela donne lieu à des situations où les clubs amateurs sont plus embêtés qu’autre chose par les contraintes.
Sans compter le fait que les diffuseurs ont souvent le dernier mot pour la programmation, quitte à mettre des matchs le vendredi soir pour des équipes amatrices.

En ce qui concerne le match entre Saint-Cyr/Collonges, qui évolue en Régional 1 (6e division française), et l’Olympique Lyonnais, tout le monde était d’accord pour inverser la rencontre et la faire se disputer au Groupama Stadium. Mais un match de l’équipe féminine est déjà prévu le samedi, et BeIN Sports a donc décalé cette rencontre au dimanche. Le vendredi a été envisagé, mais la chaine franco-qatarie estime être obligée de diffuser le match de Lens pour des questions de règlement.
« Jamais la FFF ne me dit de mettre tel match à 21 h, nous avons notre liberté, par rapport à des critères de mise en avant de la compétition et de clubs rassembleurs, ou d’affiches typiques de cette Coupe de France. Mais dire que beIN Sport a mis son veto pour ne pas que l’OL affronte St-Cyr/Collonges le vendredi soir est faux ! Ce n’est pas de notre volonté, c’est trop facile de dire que beIN est le méchant de l’histoire. Par rapport à une contrainte ’’d’exerçabilité’’ justement. Le RC Lens reprendra la L1 le vendredi 2 janvier 2026, et ne pouvait donc être placé que le vendredi 19 décembre pour son 32e de finale de Coupe de France. Sinon, ce club n’aurait pas eu le même nombre de jours de vacances que les autres et ça aurait été injuste. Ce choix n’est pas de notre volonté », assure ainsi Florian Houzot, le directeur des programmes et de la rédaction de BeIN Sports, dans les colonnes du Progrès. 

Il supplie l'OL et BeIN Sports

Une situation qui a le don de tendre tout le monde, car l’OL ne souhaite pas organiser ce match à domicile le dimanche, pour des raisons de coûts. Le président du club de Saint-Cyr a ainsi diffusé un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi pour expliquer à quel point son club était perdu face à toutes ces obligations, et le manque de solution. « L’Olympique Lyonnais refuse de jouer ce match le dimanche, en raison des coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait. Nous nous retrouvons ainsi, pour le dire poliment, entre deux chaises. On nous demande de trouver un terrain de repli ce soir à 21h, alors même que nous avons jusqu’à demain 16h pour en proposer un. Et à cette heure-ci, je dois être honnête : nous sommes incapables de trouver une solution viable », a reconnu le président de Saint-Cyr/Collonges.
« Aujourd’hui, j’en appelle à la raison, à la solidarité et à l’esprit du football. J’en appelle à l’OL. J’en appelle à beIN Sport. J’en appelle à tous ceux qui croient encore en la magie populaire de la Coupe de France. Et pour montrer à quel point notre volonté est profonde, sincère et dénuée d’arrière-pensée, nous tenons à le dire publiquement : nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique Lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette. Un geste qui traduit simplement notre générosité et surtout notre amour du jeu, bien au-dessus de toute considération financière », a demandé Hassane Baba-Arbi, le président du club de Régional 1, histoire de faire comprendre dans quel désarroi il se trouvait face à cette situation. 
2
L'OL ne fait pas beaucoup d'effort pour une équipe amateur.Rennes va recevoir les sables et leur laisse la totalité de la recette et prend en charge le coût

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Dembelé doit être ménagé pour qu'il puisse bien récuperer et revenir en bonne forme

PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG ne lui a jamais rien demandé à cet âne.Il est totalement incompetent pour un poste quel qu'il soit dans le club,même stadier il n'a pas le niveau

Transfert à 40 ME, Bouaddi arrive au PSG

Si pour une fois c'était vrai,ce serait une bonne nouvelle,un joueur qui peut s"adapter aux schémas de L.E

OM : Denis Bouanga, la folle surprise du mercato ?

il y a le secteur du milieu à améliorer en priorité ! surtout si tu veux pouvoir assumer les premiers rôles en L1. Traoré il va revenir un jour ? gouiri reviendra en 2026 Y'a Vaz et Mmadi. Par contre au milieu , va falloir que l'OM revoie ses plans. O'riley est vraiment trop inconstant, kondogbia on se demande si il peut encore jouer plus de 5 matchs dans la saison

Loading