Coupe de France : Suivez le tirage au sort en direct à partir de 19h

La Ligue 1 survolée, l’OM s’est saboté

Après faut il laisser tomber la LDC pour se donner toutes les chances d'être champion en L1 ? Je suis pour le PSG mais du point de vue de l'OM, vu que les titres manquent ses dernières années, tout miser sur la L1 ou jouer tous les tableaux ? Moi, en tant que supporter, je préfèrerais que mon club joue tout à fond même si a la fin mon club ne gagne rien. Mais d'un point de vue financier, la LDC rapportera toujours plus que un sacre en L1 vue le peu d'argent à partager maintenant en Ligue 1. Si le PSG est champion, il touchera 4,47 Millions alors que si c'est l'OM ce sera moins car c'est en fonction des derniers classement plus la notoriété (quoi que de ce côté là ça devrait être égal au PSG) alors qu'une simple victoire en phase de ligue en LDC rapporte 2,1 millions donc autant tout miser sur la LDC jusqu'à être qualifier en 16ème ensuite ce ne sera que du plus. Mais après le projet de l'OM, avec les investissement fait demande aussi des résultats et donc des titres alors quoi privilégier ?