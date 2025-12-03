beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Adversaire du FC Saint-Cyr Collonges au Mont d’Or (R1) en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais accepte de recevoir le voisin rhodanien. Mais en tant que diffuseur de la compétition, beIN Sports refuse la programmation choisie par l’écurie de Ligue 1.

C’est Noël avant l’heure pour le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d’Or. Lundi soir, le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France a offert à l’équipe de Régional 1 le derby rêvé face à l’Olympique Lyonnais . Peu importe le résultat final, ce sera forcément une belle fête pour le football rhodanien. Tout le monde s’attend donc à ce que la rencontre se joue au Groupama Stadium.

« Pour l’instant on ne sait pas, confiait Clément Guillot, l’entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges, mardi au média Foot Amateur. Ce que je peux dire, c’est qu’on en a envie, voilà, l’Olympique Lyonnais le sait. Cela va se décider dans les deux jours à venir de toute façon, parce qu’on a jusqu’à jeudi pour nommer le terrain. Mais tout le monde au club, supporters, joueurs de l’équipe fanion etc, rêverait de jouer au Groupama Stadium ce 32ème de finale. »

Pour le pensionnaire de Ligue 1, l’organisation du match aurait un coût non négligeable au moment où la direction tente encore de réparer les dégâts causés par l’ancien président John Textor. Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a quand même fini par accepter de recevoir cette affiche le vendredi 19 décembre en soirée. Ce créneau permettrait de tout remettre en place au Groupama Stadium avant le match de l’équipe féminine contre Fleury le samedi. Et tout le monde aurait l’opportunité de partir en vacances plus tôt. Mais encore faudrait-il obtenir l’accord de beIN Sports.

Selon Le Progrès, le diffuseur de la compétition met son véto. La chaîne franco-qatarienne a déjà réservé la case du vendredi soir et n’accepte de caser le match que le dimanche soir. Un créneau qui ferait grimper le coût de l’organisation pour l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir si les deux clubs rhodaniens, soutenus par la Fédération Française de Football, parviendront à convaincre beIN Sports avant jeudi, date limite pour fixer le lieu et l’heure des 32es de finale.