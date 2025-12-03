ICONSPORT_272079_0001
Groupama Stadium Lyon

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

OL03 déc. , 18:00
parEric Bethsy
2
Adversaire du FC Saint-Cyr Collonges au Mont d’Or (R1) en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais accepte de recevoir le voisin rhodanien. Mais en tant que diffuseur de la compétition, beIN Sports refuse la programmation choisie par l’écurie de Ligue 1.
C’est Noël avant l’heure pour le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d’Or. Lundi soir, le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France a offert à l’équipe de Régional 1 le derby rêvé face à l’Olympique Lyonnais. Peu importe le résultat final, ce sera forcément une belle fête pour le football rhodanien. Tout le monde s’attend donc à ce que la rencontre se joue au Groupama Stadium.
« Pour l’instant on ne sait pas, confiait Clément Guillot, l’entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges, mardi au média Foot Amateur. Ce que je peux dire, c’est qu’on en a envie, voilà, l’Olympique Lyonnais le sait. Cela va se décider dans les deux jours à venir de toute façon, parce qu’on a jusqu’à jeudi pour nommer le terrain. Mais tout le monde au club, supporters, joueurs de l’équipe fanion etc, rêverait de jouer au Groupama Stadium ce 32ème de finale. »

Pour le pensionnaire de Ligue 1, l’organisation du match aurait un coût non négligeable au moment où la direction tente encore de réparer les dégâts causés par l’ancien président John Textor. Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a quand même fini par accepter de recevoir cette affiche le vendredi 19 décembre en soirée. Ce créneau permettrait de tout remettre en place au Groupama Stadium avant le match de l’équipe féminine contre Fleury le samedi. Et tout le monde aurait l’opportunité de partir en vacances plus tôt. Mais encore faudrait-il obtenir l’accord de beIN Sports.
Selon Le Progrès, le diffuseur de la compétition met son véto. La chaîne franco-qatarienne a déjà réservé la case du vendredi soir et n’accepte de caser le match que le dimanche soir. Un créneau qui ferait grimper le coût de l’organisation pour l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir si les deux clubs rhodaniens, soutenus par la Fédération Française de Football, parviendront à convaincre beIN Sports avant jeudi, date limite pour fixer le lieu et l’heure des 32es de finale.
2
Derniers commentaires

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Signé Nasser... comme d'hab !

Hojbjerg, l'OM fait un choix fracassant

Heuu on n'est pas dans une situation financière qu'on a beaucoup connue à des époques ou on était obligé de vendre. Navré mais ce n'est plus le cas. On n'est pas non plus dans une situation idyllique mais on n'a pas d'obligation de vendre, avec la DNCG sur le cul. Si les mecs veulent nous joueurs, on peut leur dire non dans mettre en danger le club.

OL : John Textor passe aux aveux

exact... et je me demande si un club peut juridiquement acquérir un joueur sans qu'il soit enregistré par les instances du foot. Il me semble que la FIFA, l'UEFA et la LFP ont un règlement très clair à ce sujet. Je m'atonne qu'il n'y ait aucune action juridique pour poursuivre Textor pour ses magouilles.

OL : John Textor passe aux aveux

Croire à quoi ? Cela fait près d'un an que l'on parle du risque financier lié à la pratique de l'afacturation par Textor. Et avant même son arrivée on parlait du risque lié -à son lanque de liquidité, et à son endettement à des taux élevés auprès de Ares, et d'autres créanciers. Il n'y a que Aulas et la DNCG qui ont fermé les yeux. Le risque était là, le montage était kamikaze et la seule happy end possible était une IPO, ce qui a été rendu impossible.

OL : John Textor passe aux aveux

Au delà des malversations évidentes de Textor, il ne faut pas oublier que le club est en déficit depuis plus de 5 ans. On vivait déjà au dessus de nos moyens avec Aulas. Un déficit cumulé de près de 600 millions d'euros augmente forcément la dette.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

