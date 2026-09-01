Trois ventes d’ici minuit, l’OL en opération commando

Trois ventes d’ici minuit, l’OL en opération commando

OL01 sept. , 14:30
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL n'a plus le choix et doit enregistrer au moins un départ majeur ce mardi. Le club rhodanien rêve toutefois de voir Malick Fofana être accompagné par deux autres joueurs.
Matthieu Louis-Jean, Michele Kang et Michael Gerlinger se préparent à vivre un mardi plus agité que prévu. Une semaine après avoir échoué dans la tentative de qualification pour la Ligue des Champions, plusieurs départs sont souhaités. Et le chiffre pourrait monter à trois éléments exfiltrés si les choses se passent comme prévu à Lyon.
Il y a tout d’abord les discussions en cours avec Arsenal principalement, pour la vente de Malick Fofana. L’OL espère en tirer 40 millions d’euros, alors que les Gunners vont vendre Gabriel Martinelli en Arabie saoudite et vont avoir besoin d’un remplaçant au Brésilien. L’espoir de finaliser ce départ est très fort dans le Rhône, où on sait que ce transfert est nécessaire pour équilibrer les finances.

Tessmann poussé dehors par l'OL

Et dans le même temps, deux autres départs sont envisagés. L’un est très bien parti, c’est celui de Nicolas Tagliafico à la Juventus, puisque l’accord total a été trouvé, mais il faut que le club italien finalise le départ de Juan Cabral à Bergame ce mardi pour récupérer le champion du monde argentin.
Enfin, l’OL garde espoir de se séparer de Tanner Tessmann, qui risque de voir son horizon se boucher au coeur du jeu, malgré un temps de jeu important en ce début de saison. Mais avec le retour de Mads Bidstrup, la montée en puissance de Noah Nartey, et la fin de l’indisponibilité de Khalis Merah, l’Américain est invité très fortement à se trouver une nouvelle équipe. Le marché de la Major League Soccer est encore ouvert pour quelques jours, même si le milieu de terrain souhaite rester en Europe.
D’autres départs, comme ceux de Ruben Kluivert ou Pavel Sulc, sont toujours envisagés, mais restent peu avancés à la mi-journée.

Lire aussi

OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivéeOL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée
L’OL manque le Afonso Moreira 2.0L’OL manque le Afonso Moreira 2.0
Articles Recommandés
Om Hojbjerg Reste A Marseille Pour Deux Raisons
OM

OM : Hojbjerg reste à Marseille pour deux raisons

Ol Sunderland Arrose Les Agents De Malick Fofana Tout Est Relance
OL

OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

Gabriel Jesus A Baisse Son Salaire Pour Signer Au Barca
Liga

Gabriel Jesus a baissé son salaire pour signer au Barça

Om Ce Depart De Derniere Minute Qui Inquiete
OM

OM : Ce départ de dernière minute qui inquiète

Fil Info

01 sept. , 17:30
OM : Hojbjerg reste à Marseille pour deux raisons
01 sept. , 17:18
OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé
01 sept. , 17:00
Gabriel Jesus a baissé son salaire pour signer au Barça
01 sept. , 16:40
OM : Ce départ de dernière minute qui inquiète
01 sept. , 16:21
L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana
01 sept. , 16:12
Officiel : Lille touche le jackpot avec Fernandez-Pardo
01 sept. , 16:10
OM : Moumbagna très probablement vendu d’ici 20 heures
01 sept. , 16:00
La Turquie achève l’OL avec Youssouf Fofana
01 sept. , 15:55
Lens en rêvait, l’OM lui offre une promotion

Derniers commentaires

OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

ça doit fleurir un peu partout les petits cadeaux en cette fin de mercato

OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

Tant mieux pr nous, il ne reste plus qu'à espérer qu'arsenal pointe le bout de son nez et on peut espérer 40 à 45, voir plus

L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana

Oui je pensais à ça 2 M pour la Juve et salaire 2 M de moins pour nous

20 ME, l'OL paie un prix ahurissant pour Nakamura

Non, juste une réalité. Tu as des commerciaux qui se livrent des guerres impitoyables dans l'industrie pour vendre leurs produits à des industriels et qui parfois se rachètent entre eux et finalement regrettent les mots qu'ils ont pu se dire lors d'appels d'offre parce qu'ils se retrouvent collègues lorsque le groupe de l'un rachète la boite de l'autre. Donc toujours garder à l'esprit que ce qu'on dit un jour peut se retourner contre nous 10 ans après ;)

20 ME, l'OL paie un prix ahurissant pour Nakamura

Non il a fait une bonne saison ya deux ans et il a confirmé l'année dernière, il a marqué 26 buts en deux ans

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading