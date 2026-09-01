Trois ventes d’ici minuit, l’OL en opération commando

L'OL n'a plus le choix et doit enregistrer au moins un départ majeur ce mardi. Le club rhodanien rêve toutefois de voir Malick Fofana être accompagné par deux autres joueurs.

Matthieu Louis-Jean, Michele Kang et Michael Gerlinger se préparent à vivre un mardi plus agité que prévu. Une semaine après avoir échoué dans la tentative de qualification pour la Ligue des Champions, plusieurs départs sont souhaités. Et le chiffre pourrait monter à trois éléments exfiltrés si les choses se passent comme prévu à Lyon.

Il y a tout d’abord les discussions en cours avec Arsenal principalement, pour la vente de Malick Fofana. L’OL espère en tirer 40 millions d’euros, alors que les Gunners vont vendre Gabriel Martinelli en Arabie saoudite et vont avoir besoin d’un remplaçant au Brésilien. L’espoir de finaliser ce départ est très fort dans le Rhône, où on sait que ce transfert est nécessaire pour équilibrer les finances.

Tessmann poussé dehors par l'OL

Et dans le même temps, deux autres départs sont envisagés. L’un est très bien parti, c’est celui de Nicolas Tagliafico à la Juventus, puisque l’accord total a été trouvé, mais il faut que le club italien finalise le départ de Juan Cabral à Bergame ce mardi pour récupérer le champion du monde argentin.

Enfin, l’OL garde espoir de se séparer de Tanner Tessmann, qui risque de voir son horizon se boucher au coeur du jeu, malgré un temps de jeu important en ce début de saison. Mais avec le retour de Mads Bidstrup, la montée en puissance de Noah Nartey, et la fin de l’indisponibilité de Khalis Merah, l’Américain est invité très fortement à se trouver une nouvelle équipe. Le marché de la Major League Soccer est encore ouvert pour quelques jours, même si le milieu de terrain souhaite rester en Europe.

D’autres départs, comme ceux de Ruben Kluivert ou Pavel Sulc, sont toujours envisagés, mais restent peu avancés à la mi-journée.