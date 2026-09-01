OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

OL01 sept. , 13:40
parQuentin Mallet
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Sur la piste de Keito Nakamura pour remplacer Malick Fofana, l'Olympique Lyonnais a accéléré dans les dernières heures, au même rythme que le départ de l'ailier belge pour la Premier League se concrétise.
La semaine dernière, l'Olympique Lyonnais a traversé la route de l'enfer. Les hommes de Paulo Fonseca ont manqué leur qualification pour la prochaine Ligue des champions en s'inclinant à domicile face à Fenerbahçe, puis ont concédé un triste match nul sur leur pelouse face au Havre.
Pour couronner le tout, le raté en C1 a obligé la direction à accélérer la vente de Malick Fofana. A quelques heures de la fermeture du mercato estival, les dirigeants du club rhodanien ont bouclé le départ de leur international belge à Sunderland contre un montant de 30 millions d'euros, plus des bonus. En toute logique, ces derniers ne pouvaient pas laisser un joueur aussi important partir sans le remplacer. Aux dernières nouvelles, c'était la piste Keito Nakaruma qui tenait la corde.

Lire aussi

Officiel : L’OL éjecte Duje Caleta-CarOfficiel : L’OL éjecte Duje Caleta-Car
OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à SunderlandOL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland

Keito Nakamura veut signer, les discussions s'accélèrent

Et selon les informations de Fabrice Hawkins, le dossier de l'international japonais est plus qu'en bonne voie. Pensionnaire de Ligue 2 depuis la saison dernière avec le Stade de Reims, Keito Nakamura attendait avec impatience un départ vers un club aux ambitions plus importantes et espérait que ses dirigeants lui ouvriraient la porte en cas d'offre intéressante. Ces derniers attendaient 25 millions d'euros en début de mercato, apprenait-on récemment. De son côté, Foot Mercato affirme que le joueur a déjà dit oui à l'OL, lui qui souhaite absolument rejoindre la capitale des Gaules avant le coup de sifflet final du mercato estival ce mardi soir.
Pour l'heure, les discussions s'accélèrent vivement à mesure que le gong approche, alors que la direction de l'Olympique Lyonnais cherche sans nul doute à faire baisser le prix de Keito Nakamura qui, malgré son expérience en France et au niveau international avec le Japon, n'est pas valorisé à 25 ME par toutes les parties concernées.
Articles Recommandés
Ol Fofana A Crystal Palace Pierre Sage Sabote Le Deal
OL

OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal

Lorenzi OM
OM

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Psg Ibrahim Mbaye Transfere A Aston Villa Off
PSG

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

Les 10 Transferts Qui Vont Secouer Le Mercato Dici Minuit
Mercato

Les 10 transferts qui vont secouer le mercato d’ici minuit

Fil Info

01 sept. , 13:50
OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal
01 sept. , 13:20
L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées
01 sept. , 13:12
PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)
01 sept. , 13:00
Les 10 transferts qui vont secouer le mercato d’ici minuit
01 sept. , 12:43
TFC : Toulouse recrute Mathis Amougou en prêt (off.)
01 sept. , 12:40
OM : Hojbjerg, le panic-buy de la Roma !
01 sept. , 12:20
OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland
01 sept. , 12:00
Le PSG prépare 7 énormes annonces
01 sept. , 11:30
ASSE : Stassin à Séville, son transfert très compromis

Derniers commentaires

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading