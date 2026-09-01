OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

Sur la piste de Keito Nakamura pour remplacer Malick Fofana, l'Olympique Lyonnais a accéléré dans les dernières heures, au même rythme que le départ de l'ailier belge pour la Premier League se concrétise.

La semaine dernière, l' Olympique Lyonnais a traversé la route de l'enfer. Les hommes de Paulo Fonseca ont manqué leur qualification pour la prochaine Ligue des champions en s'inclinant à domicile face à Fenerbahçe, puis ont concédé un triste match nul sur leur pelouse face au Havre.

Pour couronner le tout, le raté en C1 a obligé la direction à accélérer la vente de Malick Fofana. A quelques heures de la fermeture du mercato estival, les dirigeants du club rhodanien ont bouclé le départ de leur international belge à Sunderland contre un montant de 30 millions d'euros, plus des bonus. En toute logique, ces derniers ne pouvaient pas laisser un joueur aussi important partir sans le remplacer. Aux dernières nouvelles, c'était la piste Keito Nakaruma qui tenait la corde.

Keito Nakamura veut signer, les discussions s'accélèrent

Et selon les informations de Fabrice Hawkins, le dossier de l'international japonais est plus qu'en bonne voie. Pensionnaire de Ligue 2 depuis la saison dernière avec le Stade de Reims , Keito Nakamura attendait avec impatience un départ vers un club aux ambitions plus importantes et espérait que ses dirigeants lui ouvriraient la porte en cas d'offre intéressante. Ces derniers attendaient 25 millions d'euros en début de mercato, apprenait-on récemment. De son côté, Foot Mercato affirme que le joueur a déjà dit oui à l'OL, lui qui souhaite absolument rejoindre la capitale des Gaules avant le coup de sifflet final du mercato estival ce mardi soir.

Pour l'heure, les discussions s'accélèrent vivement à mesure que le gong approche, alors que la direction de l'Olympique Lyonnais cherche sans nul doute à faire baisser le prix de Keito Nakamura qui, malgré son expérience en France et au niveau international avec le Japon, n'est pas valorisé à 25 ME par toutes les parties concernées.