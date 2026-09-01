OL : Une vente surprise rapporte 5ME

OL : Une vente surprise rapporte 5ME

OL01 sept. , 15:00
parQuentin Mallet
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Espéré par la direction lyonnaise, le transfert d'Ainsley Maitland-Niles est proche d'être bouclé. Le latéral droit britannique retourne en Premier League, du côté d'Everton, alors que les Toffees vont payer 5 millions d'euros à l'OL.
C'est un transfert qui fait du bien aux finances lyonnaises. Depuis le début du mercato, Ainsley Maitland-Niles faisait partie de ces joueurs qui ne seraient pas retenus en cas d'offre jugée suffisante. Bien qu'assez important dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais, le latéral droit britannique disposait d'un salaire important et il ne lui restait plus qu'une année dans son contrat. Dans les dernières heures du mercato, Sky Sports annonce qu'un accord a été trouvé entre Everton et l'OL pour le transfert de l'ancien joueur d'Arsenal.
Au club depuis 2023, Ainsley Maitland-Niles était devenu un élément indispensable de la formation lyonnaise, tant par ses performances sur le terrain que par sa polyvalence intéressante. Toutefois, la cellule de recrutement du club rhodanien avait déjà anticipé son départ en recrutant, au milieu du mois d'août, le jeune latéral droit suisse Zachary Akhetame dans le cadre d'un prêt en provenance de l'AC Milan.
Pour rappel, Ainsley Maitland-Niles émargeait à plus de 3,6 millions d'euros brut par an. Son départ, à un an de la fin de son bail, permet donc à la direction lyonnaise de renflouer les caisses grâce à l'indemnisation de transfert, mais aussi d'alléger sa masse salariale. Un départ rendu en quelque sorte obligatoire par les difficultés financières rencontrées par le club depuis plusieurs années.
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