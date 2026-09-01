Les 10 transferts qui vont secouer le mercato d’ici minuit

Les 10 transferts qui vont secouer le mercato d’ici minuit

Mercato01 sept. , 13:00
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Ce sont les derniers mètres de la ligne droite du final du mercato ce mardi, avec beaucoup de gros transferts qui peuvent avoir lieu dans les prochaines heures.
La dernière journée bat son plein et ce « deadline day » sera une nouvelle fois centré sur l’Angleterre. La Premier League devrait être très active dans ces dernières heures, car de nombreuses transactions sont encore attendues. Et comme dans un jeu de dominos, les transferts vont en entrainer d’autres. Il pourrait donc y avoir un nombre record de grosses transactions dans les prochaines heures. Voici les 10 plus gros transferts attendus d’ici la fin du mercato en Premier League, ce soir à minuit.

Les 10 gros transferts attendus d'ici la fermeture du mercato

Enzo Fernandez de Chelsea à Manchester City pour 120 millions d’euros.
Julian Alvarez de l'Atlético à Arsenal pour 120 millions d’euros.
Ismaïla Sarr de Crystal Palace à Liverpool pour 71 millions d’euros
Iliman Ndiaye d’Everton à Manchester City pour 70 millions d’euros
Cody Gakpo de Liverpool à Manchester City ou Tottenham pour 70 millions d’euros
Matias Fernandez Pardo de Lille à Newcastle pour 60 millions d’euros
Manu Koné de l’AS Roma à Chelsea pour 55 millions d’euros
Lamine Camara de Monaco à Chelsea pour 50 millions d’euros
Folarin Balogun de Monaco à Everton pour 45 millions d’euros
Malick Fofana de l’OL à Arsenal ou Sunderland pour 35 millions d’euros

Lire aussi

Chelsea vend Enzo Fernandez, Manu Koné en approcheChelsea vend Enzo Fernandez, Manu Koné en approche
Ligue 1 : Les dates et heures de clôture du mercatoLigue 1 : Les dates et heures de clôture du mercato
Articles Recommandés
Ol Fofana A Crystal Palace Pierre Sage Sabote Le Deal
OL

OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal

Ol Le Remplacant De Fofana A Dit Oui Ca Chauffe
OL

OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

Lorenzi OM
OM

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Psg Ibrahim Mbaye Transfere A Aston Villa Off
PSG

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

Fil Info

01 sept. , 13:50
OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal
01 sept. , 13:40
OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !
01 sept. , 13:20
L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées
01 sept. , 13:12
PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)
01 sept. , 12:43
TFC : Toulouse recrute Mathis Amougou en prêt (off.)
01 sept. , 12:40
OM : Hojbjerg, le panic-buy de la Roma !
01 sept. , 12:20
OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland
01 sept. , 12:00
Le PSG prépare 7 énormes annonces
01 sept. , 11:30
ASSE : Stassin à Séville, son transfert très compromis

Derniers commentaires

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading