Les 10 transferts qui vont secouer le mercato d’ici minuit

Ce sont les derniers mètres de la ligne droite du final du mercato ce mardi, avec beaucoup de gros transferts qui peuvent avoir lieu dans les prochaines heures.

La dernière journée bat son plein et ce « deadline day » sera une nouvelle fois centré sur l’Angleterre. La Premier League devrait être très active dans ces dernières heures, car de nombreuses transactions sont encore attendues. Et comme dans un jeu de dominos, les transferts vont en entrainer d’autres. Il pourrait donc y avoir un nombre record de grosses transactions dans les prochaines heures. Voici les 10 plus gros transferts attendus d’ici la fin du mercato en Premier League, ce soir à minuit.

Les 10 gros transferts attendus d'ici la fermeture du mercato

Enzo Fernandez de Chelsea à Manchester City pour 120 millions d’euros.

Julian Alvarez de l'Atlético à Arsenal pour 120 millions d’euros.

Ismaïla Sarr de Crystal Palace à Liverpool pour 71 millions d’euros

Iliman Ndiaye d’Everton à Manchester City pour 70 millions d’euros

Cody Gakpo de Liverpool à Manchester City ou Tottenham pour 70 millions d’euros

Matias Fernandez Pardo de Lille à Newcastle pour 60 millions d’euros

Manu Koné de l’AS Roma à Chelsea pour 55 millions d’euros

Lamine Camara de Monaco à Chelsea pour 50 millions d’euros

Folarin Balogun de Monaco à Everton pour 45 millions d’euros

Malick Fofana de l’OL à Arsenal ou Sunderland pour 35 millions d’euros