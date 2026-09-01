L’OM donne des joueurs, la rumeur bidon balayée

L’OM donne des joueurs, la rumeur bidon balayée

OM01 sept. , 14:10
parGuillaume Conte
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Le mercato est suffisamment difficile à Marseille, pour ne pas donner des titulaires de Bruno Genesio gratuitement pour simplement économiser un salaire.
En grande difficulté financière, l’OM va passer un été historique, à laisser partir une dizaine de joueurs sans en recruteur un seul. La volonté de Frank McCourt de faire des économies a été minimisé au début de l'été, où il était question de quelques départs majeurs pour renflouer les caisses avant d’envisager des arrivées. Désormais, l’idée est toujours de vendre des éléments, quitte à laisser Bruno Genesio se débrouiller avec ce qu’il lui reste sous la main.

Emerson à Santos, l'OM n'a rien vu, rien entendu

Ces dernières heures, un titulaire a même été envoyé sur le départ contre… zéro euro. En effet, la presse brésilienne s’est faite l’écho de l’interêt de Santos pour Emerson, le latéral gauche de l’OM plutôt fiable depuis son arrivée libre de Chelsea. L’Italien d’origine brésilienne possède désormais, avec les nombreuses ventes enregistrées cet été, l’un des plus gros salaires du club, et le club de Neymar était prêt à le récupérer gratuitement, malgré sa dernière année de contrat. Il faut dire qu’Emerson est natif de Santos, où il a débuté le football et connu ses premiers matchs en professionnel. Seule satisfaction financière pour l’OM, l’économie de son salaire qui est de l’ordre de 3 millions d’euros en cas de résiliation.
Perdre un titulaire à un poste où il n’y a quasiment pas de doublure d’expérience, pour économiser simplement le salaire de sa dernière année de contrat, le calcul avait de quoi choquer. C’est le cas dans les coulisses du club, où selon La Provence il n’a jamais été question de ce type d’opération et où aucun contact n’a été enregistré avec Santos. Le joueur, qui était plutôt intéressé par des contacts récents avec la Juventus, n’a pas non plus émis le souhait de claquer la porte malgré la saison galère qui est crainte du côté du Vélodrome.
Mais à 32 ans, l’ancien joueur de l’AS Roma, Chelsea, de l’OL ou de West Ham, en a vu d’autres et il se prépare à attaquer cette saison à l’OM dans la peau d’un titulaire. Avec l’ambition de faire aussi bien que l’an dernier, où il a été solide et performant avec 37 matchs disputés.
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