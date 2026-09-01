OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal

OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal

OL01 sept. , 13:50
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Un petit coup de tonnerre en vue dans le dossier Malick Fofana ? Si tout portait à croire que l'international belge allait quitter l'Olympique Lyonnais pour signer à Sunderland, Crystal Palace et Pierre Sage tentent de faire capoter le deal.
Le dossier Malick Fofana tient décidément toutes ses promesses. Pendant longtemps, le joueur avait donné son accord pour signer à l'AS Roma et attendait de savoir s'il disputerait ou non la Ligue des champions avec l'OL avant d'être poussé dehors. Malgré l'échec de la qualification des Lyonnais, Rome n'a jamais mobilisé les ressources suffisantes pour le recruter, de quoi laisser le champ libre aux clubs fortunés de Premier League.

Lire aussi

OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à SunderlandOL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland
Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OLMalick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

Sunderland doublé par Crystal Palace ?

Aux dernières nouvelles, l'OL et Sunderland tenaient un accord total pour le transfert de Malick Fofana. Ce dernier espérait encore signer à Arsenal mais l'offre de prêt avec option d'achat des Gunners ne satisfaisait pas la direction lyonnaise. Sauf qu'un nouveau candidat vient de débarquer.
Et si Crystal Palace faisait capoter le deal entre les Gones et les Black Cats ? Selon les informations de Fabrizio Romano, le club entrainé par Pierre Sage, ancien de la maison lyonnaise, tente désormais de s'immiscer dans le dossier avant que celui-ci ne soit définitivement bouclé. Pour le moment, rien n'indique clairement que les Eagles remporteront ce deal, mais les enchères augmentent encore, pour le plus grand bonheur de l'OL qui va devoir trancher. Le gourou des transferts ajoute que Malick Fofana avait déjà passé sa visite médicale à Sunderland. Le jour le plus long !
Articles Recommandés
Ol Le Remplacant De Fofana A Dit Oui Ca Chauffe
OL

OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

Lorenzi OM
OM

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Psg Ibrahim Mbaye Transfere A Aston Villa Off
PSG

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

Les 10 Transferts Qui Vont Secouer Le Mercato Dici Minuit
Mercato

Les 10 transferts qui vont secouer le mercato d’ici minuit

Fil Info

01 sept. , 13:40
OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !
01 sept. , 13:20
L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées
01 sept. , 13:12
PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)
01 sept. , 13:00
Les 10 transferts qui vont secouer le mercato d’ici minuit
01 sept. , 12:43
TFC : Toulouse recrute Mathis Amougou en prêt (off.)
01 sept. , 12:40
OM : Hojbjerg, le panic-buy de la Roma !
01 sept. , 12:20
OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland
01 sept. , 12:00
Le PSG prépare 7 énormes annonces
01 sept. , 11:30
ASSE : Stassin à Séville, son transfert très compromis

Derniers commentaires

OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland

LA HAINE MDR se moquer de ton club c'est la HAINE ! LE NAZISIME aussi peut etre? mdr

OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

Donc l'OL va vendre un joueur 30m pour acheter son remplaçant à 25 m....

OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland

et le donneur de lecons, t'es pas crédible, t'oublie que t'es constamment sous les articles du PSG :)

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading