OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal

Un petit coup de tonnerre en vue dans le dossier Malick Fofana ? Si tout portait à croire que l'international belge allait quitter l'Olympique Lyonnais pour signer à Sunderland, Crystal Palace et Pierre Sage tentent de faire capoter le deal.

Le dossier Malick Fofana tient décidément toutes ses promesses. Pendant longtemps, le joueur avait donné son accord pour signer à l'AS Roma et attendait de savoir s'il disputerait ou non la Ligue des champions avec l'OL avant d'être poussé dehors. Malgré l'échec de la qualification des Lyonnais, Rome n'a jamais mobilisé les ressources suffisantes pour le recruter, de quoi laisser le champ libre aux clubs fortunés de Premier League.

Sunderland doublé par Crystal Palace ?

Aux dernières nouvelles, l'OL et Sunderland tenaient un accord total pour le transfert de Malick Fofana. Ce dernier espérait encore signer à Arsenal mais l'offre de prêt avec option d'achat des Gunners ne satisfaisait pas la direction lyonnaise . Sauf qu'un nouveau candidat vient de débarquer.

Et si Crystal Palace faisait capoter le deal entre les Gones et les Black Cats ? Selon les informations de Fabrizio Romano, le club entrainé par Pierre Sage, ancien de la maison lyonnaise, tente désormais de s'immiscer dans le dossier avant que celui-ci ne soit définitivement bouclé. Pour le moment, rien n'indique clairement que les Eagles remporteront ce deal, mais les enchères augmentent encore, pour le plus grand bonheur de l'OL qui va devoir trancher. Le gourou des transferts ajoute que Malick Fofana avait déjà passé sa visite médicale à Sunderland. Le jour le plus long !