OL : Accord OL-Palace pour Fofana, Arsenal est toujours là

La Roma risque e perdre Kone qui partirait à Newcastle. Du coup la Roma aurait choisi Hojberg pour r le remplacer. Il va y avoir de gros chamboulements de partout, c'est loin d'être fini ^^
À voir. Cette saison ressemble à une chance jamais observée pour les jeunes, à condition qu'ils soient au niveau. Le travail de Longoria sur le CDF devrait commencer à payer, pas forcément comme Rennes ou Lyon. Mais si on arrive à en sortir 2 chaque saison, ça sera déjà bien. Et entre Abdallah Mmadi voire même Koum, on y est.
c'est quoi ce bordel ?
faut toujours attendre les vrais prix surtout quand c'est bonus compris
fofana valeur 30 millions
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
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|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
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|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
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|2
|0
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|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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