OL : Accord OL-Palace pour Fofana, Arsenal est toujours là

Tout proche de signer à Sunderland il y a seulement quelques heures, Malick Fofana va finalement prendre la direction de Crystal Palace, qui a trouvé un accord avec l’OL pour 39 millions d’euros bonus compris.

Dernière journée du mercato très animée pour Malick Fofana, dont le départ de l’Olympique Lyonnais est quasiment acté depuis l’élimination du club rhodanien en barrage de Ligue des Champions. L’ailier belge était attendu à Sunderland, qui avait trouvé dans la matinée un accord avec l’OL pour le transfert de Fofana contre 30 millions d’euros bonus compris. Le joueur avait lui aussi validé cette décision mais Crystal Palace a tout fait basculer dans ce dossier. Selon les informations de L’Equipe, le club dont Pierre Sage est l’entraîneur est parvenu à renverser la table en trouvant un accord avec l'OL et avec Lyon pour un transfert sur les bases d’une indemnité de 39 millions d’euros bonus inclus.

Quelques détails restent à régler, d’autant que Sunderland et Arsenal « ne sont pas sortis du dossier », ce qui signifie que « des rebondissements sont encore possibles avant 20 heures ». L’OL se rapproche en tout cas de la somme que le club espérait recevoir pour Malick Fofana, à savoir un package global pouvant atteindre quasiment les 40 millions d’euros. La question est maintenant de savoir si Sunderland ou Arsenal va surenchérir dans les heures à venir ou si, comme c’est la tendance actuellement, Malick Fofana va bien signer à Crystal Palace, où Pierre Sage l’a personnellement appelé pour le convaincre de le rejoindre à Londres.