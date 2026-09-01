L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

L'OM n'en a peut-être pas terminé avec son mercato estival. Grégory Lorenzi pourrait notamment boucler la venue de deux nouveaux joueurs.

L' Olympique de Marseille doit plus que jamais renflouer ses caisses. Raison pour laquelle pas mal de joueurs cadres de l'équipe phocéenne ont déjà plié bagages. Les pensionnaires du Stade Vélodrome seront encore certainement actifs en cette fin de mercato, surtout au niveau des ventes. Les fans et observateurs de l'OM espèrent de leur côté enfin voir de nouveaux joueurs arriver sur la Canebière. Rien n'est sûr à l'heure actuelle, mais Grégory Lorenzi lorgne sur deux nouvelles arrivées, l'une en attaque et l'autre au poste de gardien de but.

Des arrivées possibles à l'OM ?

D'après L'Équipe, Karl Toko-Ekambi aimerait beaucoup rejoindre Marseille dans les prochaines heures. L'ancien joueur de l'OL est disposé à revoir son salaire à la baisse pour vivre une expérience dans la cité phocéenne. Bruno Genesio a déjà discuté avec lui pour lui parler du projet marseillais. Un dossier qui dépendra encore des ventes et de la marge de manœuvre du club ce mardi. Aussi, l'OM pourrait saisir l'opportunité de recruter un gardien de but. Dans les deux cas, il faudra se tourner vers des joueurs libres de tout contrat.

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