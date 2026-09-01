Lorenzi OM

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

OM01 sept. , 13:20
parHadrien Rivayrand
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L'OM n'en a peut-être pas terminé avec son mercato estival. Grégory Lorenzi pourrait notamment boucler la venue de deux nouveaux joueurs.
L'Olympique de Marseille doit plus que jamais renflouer ses caisses. Raison pour laquelle pas mal de joueurs cadres de l'équipe phocéenne ont déjà plié bagages. Les pensionnaires du Stade Vélodrome seront encore certainement actifs en cette fin de mercato, surtout au niveau des ventes. Les fans et observateurs de l'OM espèrent de leur côté enfin voir de nouveaux joueurs arriver sur la Canebière. Rien n'est sûr à l'heure actuelle, mais Grégory Lorenzi lorgne sur deux nouvelles arrivées, l'une en attaque et l'autre au poste de gardien de but.

Des arrivées possibles à l'OM ?

D'après L'Équipe, Karl Toko-Ekambi aimerait beaucoup rejoindre Marseille dans les prochaines heures. L'ancien joueur de l'OL est disposé à revoir son salaire à la baisse pour vivre une expérience dans la cité phocéenne. Bruno Genesio a déjà discuté avec lui pour lui parler du projet marseillais. Un dossier qui dépendra encore des ventes et de la marge de manœuvre du club ce mardi. Aussi, l'OM pourrait saisir l'opportunité de recruter un gardien de but. Dans les deux cas, il faudra se tourner vers des joueurs libres de tout contrat.

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Ainsi, les Phocéens pourraient se renforcer même après la date limite du mercato estival, ce mardi. Mais qui dit arrivées dit départs. Derek Cornelius ou encore Neal Maupay sont concernés. L'Olympique de Marseille doit faire vite pour tout boucler, sachant que la priorité est de rester dans les clous fixés par la DNCG et l'UEFA. Bruno Genesio ne se fait plus d'illusions et devra selon lui composer avec l'effectif actuel. Il pourra toujours se féliciter du fait que des joueurs comme Igor Paixão ou encore Amine Gouiri resteront encore quelques mois à Marseille. De quoi nourrir quelques ambitions cette saison en Ligue 1 et en Ligue Europa.
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🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

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