PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)
Ibrahim Mbaye

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

PSG01 sept. , 13:12
parQuentin Mallet
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C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Ibrahim Mbaye quitte le Paris Saint-Germain et s'engage à Aston Villa.
Promis à un grand avenir, Ibrahim Mbaye, brillant représentant de la génération 2008 parisienne, souhaitait prendre son envol de son club formateur depuis plusieurs mois. Suivi de près par plusieurs cadors de Premier League, l'international sénégalais file finalement à Aston Villa dans le cadre d'un transfert estimé à 55 millions d'euros. Le départ du natif de Trappes s'ajoute à celui de Bradley Barcola, lui aussi parti en Angleterre (Liverpool).
Avec ce transfert, le PSG cumule donc 335 millions d'euros en vente de joueurs cet été, un record absolu dans l'histoire du club de la capitale.
« Formé au Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye aura franchi tous les échelons au sein du Club jusqu’à contribuer à plusieurs grands succès avec l’équipe première. Fier de son évolution, le Paris Saint-Germain le remercie et lui adresse tous ses vœux de réussite pour la suite de son parcours professionnel », annonce le double vainqueur de la Ligue des champions dans son communiqué.
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Derniers commentaires

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

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c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

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