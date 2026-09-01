PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Ibrahim Mbaye quitte le Paris Saint-Germain et s'engage à Aston Villa.

Promis à un grand avenir, Ibrahim Mbaye, brillant représentant de la génération 2008 parisienne, souhaitait prendre son envol de son club formateur depuis plusieurs mois. Suivi de près par plusieurs cadors de Premier League, l'international sénégalais file finalement à Aston Villa dans le cadre d'un transfert estimé à 55 millions d'euros. Le départ du natif de Trappes s'ajoute à celui de Bradley Barcola, lui aussi parti en Angleterre (Liverpool).

Avec ce transfert, le PSG cumule donc 335 millions d'euros en vente de joueurs cet été, un record absolu dans l'histoire du club de la capitale.

« Formé au Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye aura franchi tous les échelons au sein du Club jusqu’à contribuer à plusieurs grands succès avec l’équipe première. Fier de son évolution, le Paris Saint-Germain le remercie et lui adresse tous ses vœux de réussite pour la suite de son parcours professionnel », annonce le double vainqueur de la Ligue des champions dans son communiqué.