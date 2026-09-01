Le Barça s'offre Gabriel Jesus (off.)

Désireux de recruter un nouvel attaquant de pointe pour combler le départ de Robert Lewandowski, le FC Barcelone a enfin trouvé chaussure à son pied en la personne de Gabriel Jesus.

La volonté du Barça de recruter un nouveau buteur n'était plus à prouver. Depuis de nombreuses semaines, si ce n'est de nombreux mois, la direction blaugrana travaillait pour recruter Julian Alvarez en provenance de l'Atlético de Madrid. Mais les Colchoneros ont fermé à quintuple tour le verrou autour de son attaquant, qui a finalement confirmé à ses dirigeants qu'il resterait cette saison. A la place, Joan Laporta et Deco ont récemment activé la piste Gabriel Jesus, laquelle est finalement allée au bout. Dans un communiqué paru sur ses différents médias, le Barça a officialisé l'arrivée de l'international brésilien en provenance d'Arsenal. Ce dernier a signé un contrat de trois ans.

Fabrizio Romano indique de son côté que le transfert a coûté 14 millions d'euros aux Blaugranas, et qu'Arsenal garde 20% sur une future revente.