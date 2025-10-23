Trois minutes en un mois, l'OL lui redonne sa chance

La pépite du début de saison a disparu des radars, Paulo Fonseca n'étant pas satisfait de ses performances. L'OL va tenter de relancer Khalis Merah ce jeudi contre Bâle.

Trois minutes de temps de jeu. Sur les quatre derniers matchs de l’Olympique Lyonnais , Khalis Merah a été mis au placard par Paulo Fonseca. Le jeune milieu de terrain avait pourtant débuté la saison en trombe, enchainant même les titularisations dans la bonne période lyonnaise d’août et septembre. Mais son entrée en jeu contre Salzbourg, pourtant très courte, n’avait pas été appréciée par l’entraineur portugais. Depuis, le natif de Meyzieu ronge son frein et se demande forcément s’il aura à nouveau sa chance.

Il peut être difficile pour un très jeune joueur de digérer un début de saison aussi exigeant au plus haut niveau, et ses minutes disputées avec la France U19 lors des matchs internationaux peuvent aussi lui faire du bien. Resté sur le banc pendant tout le match face à Nice, Merah va pourtant avoir sa chance contre Bâle ce jeudi annonce L’Equipe.

Le quotidien sportif dévoile que le milieu de terrain sera titulaire aux cotés de Tolisso, Tessmann et De Carvalho, pour une équipe qui sera très remaniée. Autant dire que Paulo Fonseca attendra beaucoup de son joueur afin de le convaincre de lui redonner du temps de jeu dans les semaines à venir.

Avec Merah, l’OL a fait un pari sur l’avenir en lui offrant un long contrat. Le 26 août dernier, le club rhodanien a annoncé en effet que le milieu de terrain avait signé un nouveau bail l’emmenant jusqu’en juin 2029. Les éloges se sont alors multipliées sur lui, mais Paulo Fonseca attend désormais de son milieu de terrain qu’il retrouve sa fraicheur du début de saison pour aider l’OL à retrouver le chemin de la victoire.