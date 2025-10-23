ICONSPORT_273988_0006

Trois minutes en un mois, l'OL lui redonne sa chance

OL23 oct. , 12:40
parGuillaume Conte
0
La pépite du début de saison a disparu des radars, Paulo Fonseca n'étant pas satisfait de ses performances. L'OL va tenter de relancer Khalis Merah ce jeudi contre Bâle. 
Trois minutes de temps de jeu. Sur les quatre derniers matchs de l’Olympique Lyonnais, Khalis Merah a été mis au placard par Paulo Fonseca. Le jeune milieu de terrain avait pourtant débuté la saison en trombe, enchainant même les titularisations dans la bonne période lyonnaise d’août et septembre. Mais son entrée en jeu contre Salzbourg, pourtant très courte, n’avait pas été appréciée par l’entraineur portugais. Depuis, le natif de Meyzieu ronge son frein et se demande forcément s’il aura à nouveau sa chance. 
Il peut être difficile pour un très jeune joueur de digérer un début de saison aussi exigeant au plus haut niveau, et ses minutes disputées avec la France U19 lors des matchs internationaux peuvent aussi lui faire du bien. Resté sur le banc pendant tout le match face à Nice, Merah va pourtant avoir sa chance contre Bâle ce jeudi annonce L’Equipe. 
Le quotidien sportif dévoile que le milieu de terrain sera titulaire aux cotés de Tolisso, Tessmann et De Carvalho, pour une équipe qui sera très remaniée. Autant dire que Paulo Fonseca attendra beaucoup de son joueur afin de le convaincre de lui redonner du temps de jeu dans les semaines à venir. 
Avec Merah, l’OL a fait un pari sur l’avenir en lui offrant un long contrat. Le 26 août dernier, le club rhodanien a annoncé en effet que le milieu de terrain avait signé un nouveau bail l’emmenant jusqu’en juin 2029. Les éloges se sont alors multipliées sur lui, mais Paulo Fonseca attend désormais de son milieu de terrain qu’il retrouve sa fraicheur du début de saison pour aider l’OL à retrouver le chemin de la victoire. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274476_0479
PSG

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

ICONSPORT_258823_0304
OM

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

ICONSPORT_273039_0008
PSG

PSG : Un gardien surprise recruté à Paris cet hiver

Fil Info

13:00
PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots
12:20
OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier
12:00
PSG : Un gardien surprise recruté à Paris cet hiver
11:30
Laurent Blanc en finale pour entraîner Rennes !
11:00
Le PSG recalé pour un coup brillant à 32 ME en Ligue 1
10:40
Le niveau de la Ligue 1 fait halluciner en Espagne
10:20
« Une chance sur un million », l’OL a la poisse
10:00
L'OM prend trois gifles dans le dossier Endrick

Derniers commentaires

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

Les latéraux se régalent au PSG, avec des permutations assez dingues. Hakimi est souvent aux avant-postes, et le but de Nuno à Leverkusen, c'est quand même Vitinha qui est descendu jouer les arrières gauches et qui adresse une passe dans la profondeur à son "véritable" arrière gauche :-)) Ca ne remet pas en cause les qualités extraordinaires de NM, mais il faut quand même avoir l'équipe adéquate pour les mettre autant en valeur.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Boulleau est juste insupportable et parle bcp trop. Mais franchement, je ne vois aucun scandale arbitral hier.

Le niveau de la Ligue 1 fait halluciner en Espagne

C'est toujours intéressant d'avoir ces analyses venant de l'étranger.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

C'est pourtant très mesuré comme propos, et totalement fondé sur le fond.

L’OM rate le coche, deux joueurs accusés

Pour moi c'est la défaite de De Zerbi, il aurait du sortir immédiatement Emmerson Palmieri dès son carton jaune, Vermeeren et Greenwood n'aurait pas du sortir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading