La boulette de l’UEFA, pas de sanction contre l’OL ?

L'OL a dévoilé que l'UEFA n'autorisait plus Rachid Ghezzal à jouer en Coupe d'Europe en cette première partie de saison. Le résultat face à Utrecht peut-il être remis en cause ?

Etonnante situation à l’Olympique Lyonnais , où Rachid Ghezzal n’est plus autorisé à participer aux matchs européens de son équipe. C’est Paulo Fonseca qui a lâché l’information au détour d’une question sur l’état de forme du Franco-Algérien, recruté sur le tard pour compenser les absences et les départs, mais qui a du mal à se mettre au niveau.

Il avait pourtant été utilisé lors du match d’Europa League face à Utrecht, rentrant en jeu en seconde période pour aider son équipe à conserver le score. Mais depuis, l’UEFA a prévenu l’OL qu’il n’était plus possible d’utiliser l’ancien de l’AS Monaco, puisque sa qualification avait été retirée. Comment est-ce possible ? L’instance européenne reconnait que Ghezzal avait bien été qualifié, et était donc autorisé à disputer le premier match de la compétition comme ses coéquipiers.

Mais l’UEFA a ensuite, quelques semaine plus tard, dévoilé une nouvelle information transmise à l’OL, stipulant que l’ailier lyonnais n’était pas qualifié au point de vue réglementaire. Utrecht s’est immédiatement engouffré dans la brèche en déposant plainte, pour récupérer les trois points de la victoire si jamais l’Olympique Lyonnais avait commis une irrégularité.

Le résultat (1-0) n’est pas à ce jour, remis en cause - Le Progrès à propos du match OL - Utrecht

Pour le moment, selon Le Progrès, le club rhodanien ne craint rien, car aucune erreur n’a été commise. « L’instance ne s’est aperçue de son erreur que récemment. L’OL n’est donc pas responsable, et le résultat (1-0) n’est pas à ce jour, remis en cause », a livré le quotidien régional, qui reste méfiant. En effet, il faudra bien s’attarder sur ce que dit le règlement de manière précise, et regarder si l’erreur commise par l’UEFA remet en cause le résultat acquis sur le terrain.

Une situation rare, tant un joueur ne peut être qualifié pour une Coupe d’Europe que s’il est sur la liste de départ, ou s’il est autorisé à remplacer un joueur. Cela a été le cas pour Rachid Ghezzal, qui a remplacé Ernest Nuamah, un joueur blessé de longue date. Le Ghanéen était bien inscrit sur la liste A, même si sa blessure est loin d’être nouvelle…