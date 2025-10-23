ICONSPORT_273988_0158

La boulette de l’UEFA, pas de sanction contre l’OL ?

OL23 oct. , 8:40
parGuillaume Conte
3
L'OL a dévoilé que l'UEFA n'autorisait plus Rachid Ghezzal à jouer en Coupe d'Europe en cette première partie de saison. Le résultat face à Utrecht peut-il être remis en cause ?
Etonnante situation à l’Olympique Lyonnais, où Rachid Ghezzal n’est plus autorisé à participer aux matchs européens de son équipe. C’est Paulo Fonseca qui a lâché l’information au détour d’une question sur l’état de forme du Franco-Algérien, recruté sur le tard pour compenser les absences et les départs, mais qui a du mal à se mettre au niveau. 
Il avait pourtant été utilisé lors du match d’Europa League face à Utrecht, rentrant en jeu en seconde période pour aider son équipe à conserver le score. Mais depuis, l’UEFA a prévenu l’OL qu’il n’était plus possible d’utiliser l’ancien de l’AS Monaco, puisque sa qualification avait été retirée. Comment est-ce possible ? L’instance européenne reconnait que Ghezzal avait bien été qualifié, et était donc autorisé à disputer le premier match de la compétition comme ses coéquipiers. 

Lire aussi

TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
OL : Paulo Fonseca répond aux accusationsOL : Paulo Fonseca répond aux accusations
Mais l’UEFA a ensuite, quelques semaine plus tard, dévoilé une nouvelle information transmise à l’OL, stipulant que l’ailier lyonnais n’était pas qualifié au point de vue réglementaire. Utrecht s’est immédiatement engouffré dans la brèche en déposant plainte, pour récupérer les trois points de la victoire si jamais l’Olympique Lyonnais avait commis une irrégularité. 
Le résultat (1-0) n’est pas à ce jour, remis en cause
- Le Progrès à propos du match OL - Utrecht
Pour le moment, selon Le Progrès, le club rhodanien ne craint rien, car aucune erreur n’a été commise. « L’instance ne s’est aperçue de son erreur que récemment. L’OL n’est donc pas responsable, et le résultat (1-0) n’est pas à ce jour, remis en cause », a livré le quotidien régional, qui reste méfiant. En effet, il faudra bien s’attarder sur ce que dit le règlement de manière précise, et regarder si l’erreur commise par l’UEFA remet en cause le résultat acquis sur le terrain. 
Une situation rare, tant un joueur ne peut être qualifié pour une Coupe d’Europe que s’il est sur la liste de départ, ou s’il est autorisé à remplacer un joueur. Cela a été le cas pour Rachid Ghezzal, qui a remplacé Ernest Nuamah, un joueur blessé de longue date. Le Ghanéen était bien inscrit sur la liste A, même si sa blessure est loin d’être nouvelle…
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0115
OL

« Une chance sur un million », l’OL a la poisse

ICONSPORT_271271_0135
OM

L'OM prend trois gifles dans le dossier Endrick

ICONSPORT_271025_0320
PSG

PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser

ICONSPORT_274068_0052
Mercato

Transfert à 57 ME, Manchester United vise le chouchou de Deschamps

Fil Info

10:20
« Une chance sur un million », l’OL a la poisse
10:00
L'OM prend trois gifles dans le dossier Endrick
9:40
PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser
9:20
Transfert à 57 ME, Manchester United vise le chouchou de Deschamps
9:00
La Ligue 1 est prévenue, Monaco va recruter
8:20
L'Europe hallucine, le PSG le fait signer
8:00
L’OM rate le coche, deux joueurs accusés
7:40
Indice UEFA : L’OM et Monaco patinent, la France larguée

Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Alors si Nasri l'a dit alors c'est que ça doit être vrai mais c'est quand même bizarre que dans l'autre sens on va dire c'est normal il est marseillais 🤨

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Et toi tu es idiot depuis quand ,c'est de.naissance ?

TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Il y avait pas un problème avec le sponsoring de Bâle ?

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Rien de surprenant On savait en début de saison que ce serait difficile. Des match comme celui de Nice, on en aura d'autre. le gros doute c'est que même si on aligne une défense un peu plus faible ou avec moins d'automatisme, on a pas de quoi compenser devant avec une attaque qui ferait le taf.

L'OL en Europe, c'est un flop total !

change de "disqu" tu radotes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading