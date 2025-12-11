OM : « Si Greenwood n'avait pas eu ses histoires… », Walid Acherchour se lâche

Auteur d’un doublé contre l’Union Saint-Gilloise mardi soir en Ligue des Champions, Mason Greenwood est le monsieur plus de l’OM. Walid Acherchour émet toutefois encore quelques réserves sur la star anglaise.

Auteur de son deuxième et de son troisième but en Ligue des Champions mardi soir contre l’Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a grandement contribué au succès de l’OM en Belgique . Il faut dire que l’attaquant de 24 ans est coutumier du fait. Sans ses buts et ses passes décisives depuis plus d’un an, Marseille n’aurait sans doute pas connu les mêmes succès. Le joueur acheté à Manchester United pour 25 millions d’euros est déterminant et cela malgré quelques absences, notamment dans les grands rendez-vous.

En Ligue des Champions, Mason Greenwood répond pour l’instant présent, ce qui fait dire à certains observateurs que sans ses histoires extra-sportives, l’ancien des Red Devils figurerait sans doute parmi les meilleurs joueurs au monde à son poste et évoluerait dans une top team. Walid Acherchour a néanmoins des réserves sur ce point comme il l’a analysé dans le Winamax FC.

« Je préfère la deuxième saison de Mason Greenwood mais l’année dernière, mettre 21 buts dans des moments très importants, ça compte. Il y a une différence dans les gros matchs mais pour moi Greenwood, ce n’est pas Cole Palmer. J’aime bien quand il est dans le coeur du jeu mais je dis juste que l’histoire de ‘si Greenwood n’avait pas eu ses histoires il serait top mondial’, moi je mets une réserve à ça. Ce football-fiction… Maintenant, je sais que ce que Greenwood est actuellement » explique Walid Acherchour avant de conclure.

« Je vois un plafond de verre chez lui mais dans beaucoup de matchs, il a de la marge. L’histoire de matchs importants ou pas, déjà si Greenwood te fait gagner les petits matchs contre les blocs bas grâce à Greenwood, l’OM devrait être dans ses objectifs en fin de saison et c’est déjà pas mal » a fait savoir le consultant, pas convaincu à 100% qu’avec un passé moins tumultueux, l’attaquant anglais aurait été voué à des grands clubs et aurait titillé les meilleurs joueurs au monde. Reste que c’est bien pour les faits de violences envers sa femme dont il a fait l’objet que Manchester United s’est séparé de Mason Greenwood. La preuve que cet épisode a marqué un véritable tournant dans sa carrière.