OL : Le grand ami de Textor vient chercher Morton

Loin d’être tiré d’affaire, l’Olympique Lyonnais pourrait vendre un voire plusieurs joueurs cet hiver. Le club rhodanien peut s’attendre à recevoir une offre pour son milieu Tyler Morton, convoité par le Nottingham Forest d’Evangelos Marinakis.

Michele Kang a beau faire des miracles, la situation de l’Olympique Lyonnais reste compliquée. Les efforts de la nouvelle présidente ne devraient pas suffire pour inciter la DNCG à lever les restrictions avant l’ouverture du mercato hivernal. En novembre dernier, le directeur général Michael Gerlinger avait écarté l’idée de transférer un joueur important comme Malick Fofana. Mais le discours pourrait bien changer en cas d’offre alléchante.

Toujours à l’infirmerie, l’ailier belge a peu de chances de recevoir une proposition importante. En revanche, les dirigeants rhodaniens peuvent s’attendre à des approches pour Tyler Morton. Le milieu de 23 ans réussit d’excellents débuts depuis son arrivée et justifie totalement les 10 millions d’euros (plus 5 millions d’euros de bonus) investis cet été. Performant, l’Anglais ne passe pas inaperçu dans son pays natal où Nottingham Forest pense à le rapatrier, indique SportsBoom. Le club classé 17e après 15 journées de Premier League anticipe la possible vente de son milieu de terrain Elliot Anderson (23 ans), convoité par Manchester United et par Newcastle.

En cas de départ de l’international anglais (6 sélections), la formation détenue par le Grec Evangelos Marinakis, connu pour ses opérations avec l’actionnaire des Gones John Textor, aurait les liquidités nécessaires pour tester la détermination de l’Olympique Lyonnais. Si le club rhodanien ne craque pas en janvier, il faudra de nouveau lutter quelques mois plus tard, et toujours face à la puissance financière des Anglais. Rappelons effectivement que Crystal Palace, qui se prépare à remplacer Adam Wharton l’été prochain, envisage aussi de s’attaquer à Tyler Morton. A croire que l’ancien joueur de Liverpool est destiné à retraverser la Manche.