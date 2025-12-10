OL : Le grand ami de Textor vient chercher Morton

LOLLICHON hein? Je lui rappelle que DONNARUMA a eu 2 fois le prix YACHINE du meilleur gardien européen et que c’est surtout grâce à lui que le PSG a,gagné le championship .Est ce que vous le savez ,je ne mets pas en doute vos compétences ,ce n’est qu’une mise au point,un rappel en quelque sorte.
vous avez tous les 2 raisons il etait majoritaire en action mais pas en voix et il etait tjs a 2 contre 1
Alors écoute moi bien : Mangala 35, Niakhate 30, Turner 8 (grosso modo). Le Brésilien Igor Jesus acheté 10 (vendu 30 à l'OL par Botafogo à la base...) et le reste.... OK pour te vendre Morton, pour 120M. Sinon OK pour 20M, mais tu vas te pendre et Textor avec.
Ah oui oui effectivement... On voit que les Barisic ou Molebe made in OL écrasent la concurrence !!
Cretin 🥸🏁🏴🏴🏳️🚩
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
