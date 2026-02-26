ICONSPORT_278338_0020

Transfert à 3,5 ME, la trouvaille de l'OL a un prix

OL26 févr. , 21:30
parGuillaume Conte
0
L'OL surveille de très près le parcours d'Amar Memic, qui brille avec Viktoria Plzen. Lyon est sur le coup, mais n'est pas seul dans ce dossier.
La cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a gagné beaucoup de crédit l’été dernier avec ses choix osés et quasiment tous convaincants. Cette semaine, le nom de Amar Memic a été dévoilé comme un joueur qui fait saliver les dirigeants lyonnais. Un intérêt confirmé ce jeudi par le média néerlandais Voetbal Primeur, qui s’intéresse au cas du Bosnien car l’Ajax Amsterdam est sur le coup. Le club néerlandais apprécie aussi le profil très offensif de ce latéral, tout à fait capable d’évoluer comme homme de couloir également.

Trois clubs sur Memic, dont l'Ajax

Un joueur au style direct qui est également suivi par le Panathinaïkos selon le média batave. De quoi faire grimper les enchères pour cet élément qui n’a pas coûté grand chose au Viktoria Plzen il y a un an, puisque le club tchèque l’avait fait venir pour 150.000 euros. Désormais, en cas de transfert, la somme de 3 à 4 millions d’euros sera demandée.
L’OL aura des arguments à faire valoir, et notamment, comme pour Noah Nartey, parce que le joueur est supervisé depuis plusieurs mois. Le mercato estival se prépare déjà et si Lyon sait très bien qu’il ne pourra pas échapper à une ou deux grosses ventes, il entend bien de nouveau mettre à contribution sa cellule de recrutement pour faire de bonnes affaires.
Seul problème, l’OL est désormais suivi de près après ses jolis coups de l’été dernier, et la concurrence sera désormais de mise sur chacun des dossiers. Mais contrairement au Panathinaïkos (5e de son championnat) ou à l’Ajax Amsterdam (4e d’Eredivisie), Lyon a de grandes chances de proposer un ticket européen à sa possible recrue. Et même peut être un billet pour la Ligue des Champions si la fin de saison est bien gérée par les troupes de Paulo Fonseca.

Derniers commentaires

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

On ne l'entend pas critiquer Man City et les Émiratis, ou Newcastle et les Saoudiens. Et avec la DNCG, le Barça serait en National 3.

EdF : C’est mort avec Deschamps, il attend Zidane

hate de voir Zidane aux manettes. tout le monde pense que lui aussi c est un genie. mais gagner la LDC avec la meilleure equipe du monde ne fait pas de toi un genie. la meme avec Guardiola. donnez leur Lorient. , Joueur de genie. effectivement. mais on reparlera de son palmares dans 10 ans

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

ouais enfin ça a ete réfléchis avant. avec les recettes LDC droits TV etc, donc tu penses que ton guignol de Textor ressemble a MC Court. mdr. t as rien compris mon pauvre

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

Vu votre gestion plus pour longtemps

L’OM se cache en Espagne pour faire une surprise à l’OL

Rien à perdre??? L’OL n’a rencontre ni l’OM ni Lens ni le PSG..... rien à perdre??? Potentiellement 3 matchs....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

