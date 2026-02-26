Transfert à 3,5 ME, la trouvaille de l'OL a un prix

L'OL surveille de très près le parcours d'Amar Memic, qui brille avec Viktoria Plzen. Lyon est sur le coup, mais n'est pas seul dans ce dossier.

La cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a gagné beaucoup de crédit l’été dernier avec ses choix osés et quasiment tous convaincants. Cette semaine, le nom de Amar Memic a été dévoilé comme un joueur qui fait saliver les dirigeants lyonnais. Un intérêt confirmé ce jeudi par le média néerlandais Voetbal Primeur, qui s’intéresse au cas du Bosnien car l’Ajax Amsterdam est sur le coup. Le club néerlandais apprécie aussi le profil très offensif de ce latéral, tout à fait capable d’évoluer comme homme de couloir également.

Trois clubs sur Memic, dont l'Ajax

Un joueur au style direct qui est également suivi par le Panathinaïkos selon le média batave. De quoi faire grimper les enchères pour cet élément qui n’a pas coûté grand chose au Viktoria Plzen il y a un an, puisque le club tchèque l’avait fait venir pour 150.000 euros. Désormais, en cas de transfert, la somme de 3 à 4 millions d’euros sera demandée.

L’OL aura des arguments à faire valoir, et notamment, comme pour Noah Nartey, parce que le joueur est supervisé depuis plusieurs mois. Le mercato estival se prépare déjà et si Lyon sait très bien qu’il ne pourra pas échapper à une ou deux grosses ventes, il entend bien de nouveau mettre à contribution sa cellule de recrutement pour faire de bonnes affaires.

Seul problème, l’OL est désormais suivi de près après ses jolis coups de l’été dernier, et la concurrence sera désormais de mise sur chacun des dossiers. Mais contrairement au Panathinaïkos (5e de son championnat) ou à l’Ajax Amsterdam (4e d’Eredivisie), Lyon a de grandes chances de proposer un ticket européen à sa possible recrue. Et même peut être un billet pour la Ligue des Champions si la fin de saison est bien gérée par les troupes de Paulo Fonseca.