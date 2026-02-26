ICONSPORT_360446_0043

EL : OL-LOSC en 1/8e, il y a 50 % de chances !

Europa League26 févr. , 21:45
parAlexis Rose
Ce jeudi soir, le LOSC a réussi à renverser l’Étoile Rouge de Belgrade en barrages de l’Europa League. Une qualification qui pourrait accoucher sur un choc franco-français contre l’OL en huitièmes de finale.
Après le PSG - Monaco en Ligue des Champions, place à un LOSC - OL en Europa League ? Il y a 50 % de chances avant le tirage au sort des huitièmes de finale de la C3 qui se déroulera ce vendredi. En effet, ce jeudi soir, le LOSC a réussi à renverser Belgrade à l’extérieur grâce à une victoire 2-0 après prolongation, une semaine après sa défaite 0-1 à Lille. Ce qui signifie donc que les Dogues vont devoir affronter l’un des deux premiers de la phase régulière de cette Europa League, à savoir Lyon ou Aston Villa.

À l’issue du tirage au sort organisé par l’UEFA ce vendredi, la L1 pourrait donc avoir un choc entre deux de ses représentants en huitièmes de finale de la C3. Pas forcément un bonheur pour les supporters, qui rêvent de visiter l'Europe, mais cela voudrait dire qu’un club français jouera au moins les quarts de finale.
Derniers commentaires

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

On ne l'entend pas critiquer Man City et les Émiratis, ou Newcastle et les Saoudiens. Et avec la DNCG, le Barça serait en National 3.

EdF : C’est mort avec Deschamps, il attend Zidane

hate de voir Zidane aux manettes. tout le monde pense que lui aussi c est un genie. mais gagner la LDC avec la meilleure equipe du monde ne fait pas de toi un genie. la meme avec Guardiola. donnez leur Lorient. , Joueur de genie. effectivement. mais on reparlera de son palmares dans 10 ans

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

ouais enfin ça a ete réfléchis avant. avec les recettes LDC droits TV etc, donc tu penses que ton guignol de Textor ressemble a MC Court. mdr. t as rien compris mon pauvre

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

Vu votre gestion plus pour longtemps

L’OM se cache en Espagne pour faire une surprise à l’OL

Rien à perdre??? L’OL n’a rencontre ni l’OM ni Lens ni le PSG..... rien à perdre??? Potentiellement 3 matchs....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

