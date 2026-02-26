EL : Le LOSC renverse Belgrade et arrache sa qualification en 8es

On ne l'entend pas critiquer Man City et les Émiratis, ou Newcastle et les Saoudiens. Et avec la DNCG, le Barça serait en National 3.
hate de voir Zidane aux manettes. tout le monde pense que lui aussi c est un genie. mais gagner la LDC avec la meilleure equipe du monde ne fait pas de toi un genie. la meme avec Guardiola. donnez leur Lorient. , Joueur de genie. effectivement. mais on reparlera de son palmares dans 10 ans
ouais enfin ça a ete réfléchis avant. avec les recettes LDC droits TV etc, donc tu penses que ton guignol de Textor ressemble a MC Court. mdr. t as rien compris mon pauvre
Vu votre gestion plus pour longtemps
Rien à perdre??? L’OL n’a rencontre ni l’OM ni Lens ni le PSG..... rien à perdre??? Potentiellement 3 matchs....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Olivier Giroud ouvre le score après seulement 4 minutes de jeu 🔥 Lille a déjà rattrapé son retard et doit pousser pour aller chercher la qualification, en direct sur CANAL+ FOOT. 🖥️ #ZVELIL | #UEL
NATHAN NGOY ENVOIE PEUT-ÊTRE LILLE EN 1/8E DE FINALE DE LIGUE EUROPA 🔥 Les Nordistes prennent les devants dans cette prolongation face à l'Étoile Rouge 🥵 #FKCZLOSC ｜ #UEL
120’ I 0️⃣-2️⃣ 𝑸𝑼𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑬́𝑺 🤩 Battus à l'aller, nos Dogues ont renversé l'Étoile Rouge de Belgrade pour obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale d'@EuropaLeague, au bout de la prolongation 🏆 Rendez-vous demain pour connaître notre adversaire : @AVFCOfficial ou