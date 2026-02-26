EL : Le LOSC renverse Belgrade et arrache sa qualification en 8es

Barrage retour de l'Europa League :

Stade Rajko Mitić.

Étoile Rouge Belgrade - Lille OSC : 0-2 après prolongation (1-0 à l'aller).

Buts : Giroud (4e), Ngoy (99e) pour le LOSC

Dos au mur, le Lille OSC a réussi à renverser l’Étoile Rouge Belgrade à l’issue de la prolongation (0-2) pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa League.

Une semaine après sa défaite à l’aller (0-1), Lille n’avait pas d’autre choix que de réaliser un petit exploit sur la pelouse de Belgrade pour obtenir son ticket en 8es de finale de l’Europa League. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le LOSC débutait parfaitement son match retour en ouvrant la marque très rapidement ! En effet, sur un centre d’André depuis le côté droit, Giroud dominait Rodrigao au premier poteau avant de trouver le chemin des filets d’une tête puissante (0-1 à la 5e). Après avoir remis les compteurs à zéro, le LOSC faisait son maximum pour passer devant mais Fernandez-Pardo ratait deux balles de break juste avant la pause (42e, 44e).

Au retour des vestiaires, le match était beaucoup plus calme. L'Étoile Rouge se procurait une énorme occasion en fin de match, mais Ozer faisait son boulot (78e). Et avec un score de parité au cumulé, les deux équipes allaient donc tenter de se départager en prolongation (0-1 à la 90e). En début de première période, Bruno Genesio faisait quelques changements… avec une certaine réussite. Puisque c’est l’entrant Ngoy qui donnait l’avantage aux Dogues d’une frappe en force du droit après un centre de Fernandez-Pardo et une bonne remise de Correia (0-2 à la 99e). Devant au score, le LOSC se contentait de gérer son avance jusqu'au coup de sifflet final pour valider sa victoire et sa qualification (2-0, 2-1 au cumulé).

Grâce à cette victoire, Lille valide donc son billet pour les huitièmes de finale de l’Europa League. Un stade de la compétition lors duquel le LOSC affrontera soit… l’OL, l’autre club français qualifié, ou Aston Villa. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi.