Transfert à 25 ME, le banquier de l’OL dit non

OL20 janv. , 8:40
parGuillaume Conte
L'OL effectue un mercato beaucoup plus ambitieux que prévu, et se plait à avoir des ambitions dans le recrutement. Mais il y a tout de même des tarifs prohibitifs.
L’Olympique Lyonnais a quand même une limite cet hiver. Au départ, ce mercato de janvier devait surtout représenter une fenêtre pour effectuer au moins une grosse vente et faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. Mais Paulo Fonseca a confirmé la très bonne nouvelle pour le club rhodanien, vendre n’est plus une obligation, et il sera même possible de se renforcer au mercato. C’est le cas de manière spectaculaire avec Endrick et désormais Noah Nartey.

Chelsea très gourmand pour Disasi

Au moins une autre recrue est espérée, avec la venue d’un attaquant. Un défenseur central était aussi ciblé, mais Ruben Kluivert représente quasiment une recrue étant donné son niveau actuel, comparé à celui du début de saison. Néanmoins, la piste menant à Axel Disasi a longtemps été de mise et était toujours discutée récemment. Elle a désormais volé en éclats devant les demandes de Chelsea.
Le média Sports Boom dévoile que de nombreux clubs apprécient le défenseur français, complètement mis à l’écart des Blues depuis le début de la saison. L’idée de faire venir un international tricolore pour une somme réduite, puisqu’un prêt n’est plus possible, fait saliver l’OL, et la Roma principalement. Mais Chelsea demande encore une grosse somme pour le joueur acheté 45 ME en août 2023. Pour accepter de le céder définitivement, le club anglais exige un montant entre 23 et 26 ME.
Certes, l’OL s’est découvert des ressources financières insoupçonnées, mais le prix demandé a fait fuir les dirigeants rhodaniens. Des formations turques et anglaises se sont mises sur les rangs, mais à ce prix, les acheteurs ne devraient pas se bousculer. La Juventus et le Milan AC, sollicités par Chelsea, n’ont pas donné suite. L’OL est désormais aussi à rayer de la liste.

Loading