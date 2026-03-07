Liga : Le Barça répond au Real Madrid

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|67
|27
|22
|1
|4
|72
|26
|46
|63
|27
|20
|3
|4
|56
|23
|33
|54
|27
|16
|6
|5
|46
|25
|21
|51
|26
|16
|3
|7
|48
|31
|17
|43
|26
|11
|10
|5
|42
|32
|10
C'est bub, il ose. C'est à ça qu'on le reconnait. Un expert, un juge de paix, l'objectivité fait homme. Et l'autre qui lui demande si c'est ironique avec ses petites images qui le rassure. Une fine équipe^^
Une banderole honteuse
C’est un attaquant de 19 ans qui n’a Jamais connu le Haut Niveau qui a un coup moins bien c’est Normal si il avais aucun défaut le Réal ne aurait pas prêter Un Nouveau prêt à OL lui ferait pas Mal au Réal il va casser les dent actuellement il prend la place de personne
on sent la grosse fatigue. une semaine de repos va faire du bien. reposer les tetes et les jambes. l important etait les 3 points c chose faite. bon match de Balerdi, clean cheet de Rulli. parfait
et ca chiale encore et toujourss ouin ouiin le complot. mechant Labrue qui bosse encore pour l OM. mechant Nasser. mechant Macron
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
TRES PUNTS MÉS. 🔥