ICONSPORT_360912_0099

Liga : Le Barça répond au Real Madrid

Liga07 mars , 22:56
parClaude Dautel
0
Au lendemain de la victoire arrachée par le Real Madrid face au Celta Vigo (1-2), le FC Barcelone a confirmé ses quatre points d'avance sur les Merengue au bénéfice de sa courte mais importante victoire à Bilbao (0-1). C'est Lamine Yamal qui a marqué le but de la victoire du Barça.

La Liga

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
FC Barcelona
67272214722646
2
Real Madrid
63272034562333
3
Atlético Madrid
54271665462521
4
Villarreal
51261637483117
5
Real Betis
432611105423210
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361240_0071
Equipe de France

Qualif CdM : Les Bleues corrigent la Pologne

ICONSPORT_361265_0066
Ligue 1

L1 : Marseille remonte sur le podium !

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée

Fil Info

07 mars , 23:04
Qualif CdM : Les Bleues corrigent la Pologne
07 mars , 23:01
L1 : Marseille remonte sur le podium !
07 mars , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
07 mars , 22:30
Le PSG sérieusement concurrencé pour une pépite
07 mars , 22:02
L2 : L'ASSE enchaîne une cinquième victoire consécutive
07 mars , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée
07 mars , 22:00
Nantes : Kantari repouse la question qui fâche
07 mars , 21:30
Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Derniers commentaires

L1 : Marseille remonte sur le podium !

C'est bub, il ose. C'est à ça qu'on le reconnait. Un expert, un juge de paix, l'objectivité fait homme. Et l'autre qui lui demande si c'est ironique avec ses petites images qui le rassure. Une fine équipe^^

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Une banderole honteuse

OL : La Ligue 1 a tué le phénomène Endrick

C’est un attaquant de 19 ans qui n’a Jamais connu le Haut Niveau qui a un coup moins bien c’est Normal si il avais aucun défaut le Réal ne aurait pas prêter Un Nouveau prêt à OL lui ferait pas Mal au Réal il va casser les dent actuellement il prend la place de personne

L1 : Marseille remonte sur le podium !

on sent la grosse fatigue. une semaine de repos va faire du bien. reposer les tetes et les jambes. l important etait les 3 points c chose faite. bon match de Balerdi, clean cheet de Rulli. parfait

Les fans de l’OL lancent une campagne anti-Labrune

et ca chiale encore et toujourss ouin ouiin le complot. mechant Labrue qui bosse encore pour l OM. mechant Nasser. mechant Macron

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading