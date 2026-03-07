L1 : Marseille remonte sur le podium !

25e journée de Ligue 1

Stadium

Toulouse-OM 0-1

But : Greenwood (18e)

Eliminé par Toulouse en coupe, Marseille s'est imposé en Ligue 1 sur le score de 1-0. Une victoire difficile mais capitale au classement.

Revanchard après son élimination en coupe contre le TFC mercredi, l'Olympique de Marseille débarquait à Toulouse pour retrouver le podium de Ligue 1 surtout. Deux raisons de pousser l' OM à bien entamer le match. Les Phocéens étouffaient leur hôte et trouvaient vite la faille. Paixao débordait et servait Greenwood qui fusillait Restes. Le meilleur buteur du championnat inscrivait sa 15e réalisation. Pressée par Marseille, la défense toulousaine offrait un superbe ballon à Aubameyang mais la frappe du Gabonais était légèrement détournée par le gardien des Violets (27e).

Absent de la première demi-heure, le TFC sortait du bois avant le repos avec une frappe trop enlevée de Donnum en pleine surface (42e). Le rapport de force s'inversait clairement après la pause. Toulouse poussait mais Rulli était solide. Maladroit, le Téfécé frappait la barre via Gboho (54e). Les entrants toulousains Hidalgo et Vignolo étaient très actifs mais l'OM tenait bon malgré une certaine passivité collective. Avec ce succès, l'OM dépasse Lyon et prend place sur le podium (46 points).