L1 : Marseille remonte sur le podium !

Ligue 107 mars , 23:01
parMehdi Lunay
25e journée de Ligue 1
Stadium
Toulouse-OM 0-1
But : Greenwood (18e)
Eliminé par Toulouse en coupe, Marseille s'est imposé en Ligue 1 sur le score de 1-0. Une victoire difficile mais capitale au classement.
Revanchard après son élimination en coupe contre le TFC mercredi, l'Olympique de Marseille débarquait à Toulouse pour retrouver le podium de Ligue 1 surtout. Deux raisons de pousser l'OM à bien entamer le match. Les Phocéens étouffaient leur hôte et trouvaient vite la faille. Paixao débordait et servait Greenwood qui fusillait Restes. Le meilleur buteur du championnat inscrivait sa 15e réalisation. Pressée par Marseille, la défense toulousaine offrait un superbe ballon à Aubameyang mais la frappe du Gabonais était légèrement détournée par le gardien des Violets (27e).
Absent de la première demi-heure, le TFC sortait du bois avant le repos avec une frappe trop enlevée de Donnum en pleine surface (42e). Le rapport de force s'inversait clairement après la pause. Toulouse poussait mais Rulli était solide. Maladroit, le Téfécé frappait la barre via Gboho (54e). Les entrants toulousains Hidalgo et Vignolo étaient très actifs mais l'OM tenait bon malgré une certaine passivité collective. Avec ce succès, l'OM dépasse Lyon et prend place sur le podium (46 points).

Ligue 1

07 mars 2026 à 21:05
Toulouse
0
1
Match terminé
Olympique Marseille
Greenwood18'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
84
ENTRE
M. Sauer
ToulouseToulouse
SORT
P. Diop
ToulouseToulouse
Remplacement
83
ENTRE
E. Palmieri dos Santos
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
P. Aubameyang
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
82
ENTRE
A. Vermeeren
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
Q. Timber
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
79
ENTRE
J. Vignolo
ToulouseToulouse
SORT
D. Methalie
ToulouseToulouse
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading