ICONSPORT_361060_0387
Endrick

L'OL accusé d'avoir cramé Endrick

OL08 mars , 8:20
parMehdi Lunay
0
Efficace lors de ses premières apparitions à Lyon, Endrick est dans le dur. Le Brésilien n'a plus marqué avec l'OL depuis plus d'un mois et surtout il ne pèse plus dans le jeu. Sa gestion par le staff de Fonseca est remise en cause.
Endrick était venu à l'Olympique Lyonnais pour marquer les esprits, que ce soit en France ou à travers le monde. Cependant, il fait de moins en moins peur aux défenses de Ligue 1. La liste des victimes françaises du joueur brésilien n'est pas si longue finalement. En championnat, il n'a trompé que le gardien de Metz. Les gardiens lillois et lavallois ont aussi été trompés en coupe de France. Plus inquiétant, Endrick n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 4 février dernier.

Endrick a été trop utilisé par l'OL

Une disette inquiétante et ce n'est pas mieux dans le jeu. Endrick pèse moins sur les défenses adverses, touchant le ballon de plus en plus loin des cages lors des matchs récents. Comment expliquer cette méforme ? La raison est principalement physique pour le journal L'Equipe. Statistiques à l'appui, le quotidien sportif français juge que l'attaquant brésilien a été surutilisé par Paulo Fonseca et son staff.
Le jeune homme de 19 ans a connu neuf titularisations sur les dix derniers matchs de l'OL. La seule exception ? La rencontre contre Nice... pour laquelle Endrick était suspendu. La recrue rhodanienne a disputé 84 minutes par match en moyenne. En comparaison, il n'a été utilisé que 99 minutes au total avec le Real Madrid sur la première partie de saison. Toutefois, Lyon pourra difficilement le faire souffler lors des prochaines semaines. Les enjeux sont énormes en Ligue 1 et en Ligue Europa. En plus, le secteur offensif rhodanien est décimé actuellement avec de nombreux blessés, dont Sulc et Moreira.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361265_0128
OM

L'OM tente de sauver le pauvre Balerdi

John Textor et Michele Kang - OL
OL

OL : Textor l'a tué, un Lyonnais le démonte

ICONSPORT_346791_0288
ASSE

L'ASSE craint une très mauvaise nouvelle

ICONSPORT_272631_0087
PSG

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Fil Info

08 mars , 10:00
L'OM tente de sauver le pauvre Balerdi
08 mars , 9:30
OL : Textor l'a tué, un Lyonnais le démonte
08 mars , 9:00
L'ASSE craint une très mauvaise nouvelle
08 mars , 8:40
Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez
08 mars , 8:00
OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !
08 mars , 6:30
TV : OL - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 mars , 23:04
Qualif CdM : Les Bleues corrigent la Pologne
07 mars , 23:01
L1 : Marseille remonte sur le podium !

Derniers commentaires

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Mais tellement réaliste !! Tout comme le communiqué de la vieille garde publié avant le match ....

OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !

Il à toujours été comme ça en même temps... Le modo qui se réveille

OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !

Rulli, Balerdi, Paixao, Greenwood : Une des meilleures colonne vertébrale de l’OM de l’histoire !

OM : Greenwood et Marseille, c'est fini

Comment remplacer une telle légende vivante à son prime!? Il avait tout pour détrôner Payet du siège de GOAT de ce millénaire !

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Ce pauvre club ... qui va vouloir venir cet été

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading