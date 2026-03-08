L'OL accusé d'avoir cramé Endrick

Efficace lors de ses premières apparitions à Lyon, Endrick est dans le dur. Le Brésilien n'a plus marqué avec l'OL depuis plus d'un mois et surtout il ne pèse plus dans le jeu. Sa gestion par le staff de Fonseca est remise en cause.

Endrick était venu à l' Olympique Lyonnais pour marquer les esprits, que ce soit en France ou à travers le monde. Cependant, il fait de moins en moins peur aux défenses de Ligue 1 . La liste des victimes françaises du joueur brésilien n'est pas si longue finalement. En championnat, il n'a trompé que le gardien de Metz. Les gardiens lillois et lavallois ont aussi été trompés en coupe de France. Plus inquiétant, Endrick n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 4 février dernier.

Endrick a été trop utilisé par l'OL

Une disette inquiétante et ce n'est pas mieux dans le jeu. Endrick pèse moins sur les défenses adverses, touchant le ballon de plus en plus loin des cages lors des matchs récents. Comment expliquer cette méforme ? La raison est principalement physique pour le journal L'Equipe. Statistiques à l'appui, le quotidien sportif français juge que l'attaquant brésilien a été surutilisé par Paulo Fonseca et son staff.

Le jeune homme de 19 ans a connu neuf titularisations sur les dix derniers matchs de l'OL. La seule exception ? La rencontre contre Nice... pour laquelle Endrick était suspendu. La recrue rhodanienne a disputé 84 minutes par match en moyenne. En comparaison, il n'a été utilisé que 99 minutes au total avec le Real Madrid sur la première partie de saison. Toutefois, Lyon pourra difficilement le faire souffler lors des prochaines semaines. Les enjeux sont énormes en Ligue 1 et en Ligue Europa. En plus, le secteur offensif rhodanien est décimé actuellement avec de nombreux blessés, dont Sulc et Moreira.