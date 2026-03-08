ICONSPORT_346791_0288

L'ASSE craint une très mauvaise nouvelle

ASSE08 mars , 9:00
parClaude Dautel
0
Avec cinq victoires en cinq matchs, tout va bien pour l'ASSE. Sauf que les Verts risquent d'apprendre une mauvaise nouvelle dans les heures qui viennent.
Il y avait de la joie samedi soir à Geoffroy-Guichard après la victoire (2-0) de l'AS Saint-Etienne contre le Red Star. Désormais solidement accrochés à la deuxième place du classement de Ligue 2, avec cinq points d'avance sur Le Mans, les joueurs stéphanois avaient donc toutes les bonnes raisons de fêter ce succès face aux supporters réunis à Geoffroy-Guichard. Un seul joueur a manqué cette célébration, et ce n'était pas par bouderie. En effet, dès le coup de sifflet final, Gautier Larsonneur a filé directement vers les vestiaires sans donner la moindre explication. Pour le gardien de but de l'ASSE, il ne s'agissait pas d'un mouvement d'humeur, mais seulement le signal qu'il avait un pépin physique. Et selon Le Progrès, Larsonneur pourrait manquer plusieurs matchs.

Un pépin musculaire pour Larsonneur

En effet, évoquant cette séquence étonnante, Philippe Montanier a reconnu que Gautier Larsonneur était blessé et pas qu'un peu. Même s'il faut attendre des examens complémentaires à venir dans les prochaines heures, il est clair que le gardien de buts de l'AS Saint-Etienne pourrait rater quelques matchs. « Il a été diagnostiqué par le médecin, mais il n’est pas confiant. C’est musculaire, probablement au niveau du quadriceps ou du psoas. On va attendre et croiser les doigts. C’est le point noir de la soirée », a reconnu le technicien stéphanois au sujet de son portier.
Même si Larsonneur est moins déterminant depuis que la défense des Verts a resserré les boulons. Mais le portier de 29 ans, capitaine des Verts, joue un rôle important dans la cohésion du groupe, et son absence pour un ou plusieurs matchs serait forcément un coup dur. On devrait rapidement en savoir plus sur la nature de la blessure et l'indisponibilité éventuelle de Gautier Larsonneur.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361265_0128
OM

L'OM tente de sauver le pauvre Balerdi

John Textor et Michele Kang - OL
OL

OL : Textor l'a tué, un Lyonnais le démonte

ICONSPORT_272631_0087
PSG

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Fil Info

08 mars , 10:00
L'OM tente de sauver le pauvre Balerdi
08 mars , 9:30
OL : Textor l'a tué, un Lyonnais le démonte
08 mars , 8:40
Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez
08 mars , 8:20
L'OL accusé d'avoir cramé Endrick
08 mars , 8:00
OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !
08 mars , 6:30
TV : OL - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 mars , 23:04
Qualif CdM : Les Bleues corrigent la Pologne
07 mars , 23:01
L1 : Marseille remonte sur le podium !

Derniers commentaires

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Mais tellement réaliste !! Tout comme le communiqué de la vieille garde publié avant le match ....

OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !

Il à toujours été comme ça en même temps... Le modo qui se réveille

OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !

Rulli, Balerdi, Paixao, Greenwood : Une des meilleures colonne vertébrale de l’OM de l’histoire !

OM : Greenwood et Marseille, c'est fini

Comment remplacer une telle légende vivante à son prime!? Il avait tout pour détrôner Payet du siège de GOAT de ce millénaire !

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Ce pauvre club ... qui va vouloir venir cet été

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading