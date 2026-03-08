L'ASSE craint une très mauvaise nouvelle

Avec cinq victoires en cinq matchs, tout va bien pour l'ASSE. Sauf que les Verts risquent d'apprendre une mauvaise nouvelle dans les heures qui viennent.

Le Progrès, Larsonneur pourrait manquer plusieurs matchs. Il y avait de la joie samedi soir à Geoffroy-Guichard après la victoire (2-0) de l'AS Saint-Etienne contre le Red Star . Désormais solidement accrochés à la deuxième place du classement de Ligue 2 , avec cinq points d'avance sur Le Mans, les joueurs stéphanois avaient donc toutes les bonnes raisons de fêter ce succès face aux supporters réunis à Geoffroy-Guichard. Un seul joueur a manqué cette célébration, et ce n'était pas par bouderie. En effet, dès le coup de sifflet final, Gautier Larsonneur a filé directement vers les vestiaires sans donner la moindre explication. Pour le gardien de but de l'ASSE, il ne s'agissait pas d'un mouvement d'humeur, mais seulement le signal qu'il avait un pépin physique. Et selon, Larsonneur pourrait manquer plusieurs matchs.

Un pépin musculaire pour Larsonneur

En effet, évoquant cette séquence étonnante, Philippe Montanier a reconnu que Gautier Larsonneur était blessé et pas qu'un peu. Même s'il faut attendre des examens complémentaires à venir dans les prochaines heures, il est clair que le gardien de buts de l'AS Saint-Etienne pourrait rater quelques matchs. « Il a été diagnostiqué par le médecin, mais il n’est pas confiant. C’est musculaire, probablement au niveau du quadriceps ou du psoas. On va attendre et croiser les doigts. C’est le point noir de la soirée », a reconnu le technicien stéphanois au sujet de son portier.

Même si Larsonneur est moins déterminant depuis que la défense des Verts a resserré les boulons. Mais le portier de 29 ans, capitaine des Verts, joue un rôle important dans la cohésion du groupe, et son absence pour un ou plusieurs matchs serait forcément un coup dur. On devrait rapidement en savoir plus sur la nature de la blessure et l'indisponibilité éventuelle de Gautier Larsonneur.