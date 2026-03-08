OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !

Joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, puisque Marseille a dépensé 35ME pour le faire venir de Feyenoord, Paixao a longtemps fait douter les supporters. Mais l'attaquant brésilien commence à changer la donne.

L'été dernier, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont frappé un grand coup au mercato en dépensant 35 millions d'euros pour convaincre les dirigeants néerlandais de laisser partir Paixao à l'Olympique de Marseille. Depuis, certains supporters craignaient que le joueur brésilien de 25 ans se transforme en Vitinha bis. Mais, s'il n'attire pas autant la lumière que Greenwood ou Aubameyang, le natif de Macapé arrive de plus en plus sur le devant de la scène.

Et même dans une semaine où l'OM s'est mis dans le rouge, Paixao a fait mieux que tirer son épingle du jeu. Buteur et passeur décisif contre l'OL, auteur d'un but somptueux contre le TFC en Coupe de France, il s'est encore montré passeur décisif samedi lors de la victoire des hommes d'Habib Beye à Toulouse . Désormais, Paixao s'impose de plus en plus comme une valeur sûre de l'OM et ses notes le confirment.

Paixao s'est mis les supporters dans la poche

Sa générosité fait du bien à l'OM qui manque parfois de jambes, et sa confiance est aussi rafraîchissante dans ce contexte. Il a offert le but à Greenwood, a donné un bon centre à Kondogbia, et il est bien revenu pour gêner Gboho, qui frappe sur la barre », écrivent nos confrères, qui n'oublient tout de même pas de rappeler le gros raté de Paixao dans les dernière secondes. Dans L'Équipe , Paixao est tout simplement le meilleur joueur du match avec une note de 7 sur 10 après sa prestation à Toulouse. «», écrivent nos confrères, qui n'oublient tout de même pas de rappeler le gros raté de Paixao dans les dernière secondes.

C'était sa semaine. Buteur et passeur décisif lors de l'Olympico, encore buteur en milieu de semaine en coupe, le Brésilien a cette fois régalé Greenwood avec un amour de passe en retrait, en bout de course. Vif, tranchant, inspiré, le na­tif de Macapa était dans tous les bons coups », fait remarquer le quotidien régional. Pour La Provence , Paixao est également le joueur de ce TFC-OM et l'attaquant brésilien mérite lui aussi un 7 sur 10. «», fait remarquer le quotidien régional.

Igor Paixãoa été impliqué sur 4 buts en Ligue 1 en 2025 (3 réalisations, 1 assist) ainsi qu’en 2026 (2 buts, 2 assists), mais il affiche une implication toutes les 102 minutes cette année, contre une toutes les 218 minutes avant le 1er janvier », rappelle le compte Treize013. Finalement, les 35 millions dépensés l'été dernier n'étaient peut-être pas une grossière erreur. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'Olympique de Marseille ne veulent pas trop s'enflammer compte tenu des résultats actuels, mais il est clair que Paixao commence à susciter un vrai buzz positif. «», rappelle le compte. Finalement, les 35 millions dépensés l'été dernier n'étaient peut-être pas une grossière erreur.